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'BORA, JONAS'

Nikolas Ferreira pede que ex-BBB Jonas Sulzbach tire a camisa durante ato pró-Flávio Bolsonaro

Participante do BBB 26 participou de ato em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro em São Paulo. Pedido inusitado chamou atenção nas redes sociais

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/10/2026 09:48 - atualizado em 19/10/2026 09:48

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Nikolas Ferreira pede que ex-BBB Jonas Sulzbach tire a camisa durante ato pró-Flávio Bolsonaro
Nikolas Ferreira (à esq.) e Jonas Sulzbach (à dir.) em ato de apoio a Flávio Bolsonaro em São Paulo, cena que gerou comentários crédito: Redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) encontrou o modelo e ex-participante do “Big Brother Brasil 26” Jonas Sulzbach durante um ato de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República em São Paulo, nesse domingo (18/10). Durante o encontro, o parlamentar pediu para que o influenciador tirasse a camisa.

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“Bora, Jonas! Tira a camisa aí”, gritou o parlamentar ao ex-BBB. Jonas, no entanto, não atendeu ao pedido.

O momento foi compartilhado pelo próprio rival de Ana Paula Renault no reality show. “O que o Nikolas falou pra mim? ????????Que dia, Brasil! Hoje a Paulista parou! Bonito demais de ver e viver esse momento. Boraaaaa #22 O Brasil precisa e merece mudar para melhor!!!!”, escreveu.

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A cena logo chamou a atenção dos internautas que acompanharam as imagens da passeata. O público que acompanha as redes sociais demonstrou grande surpresa diante do pedido íntimo realizado por Nikolas Ferreira para Jonas Sulzbach.

Usuários da rede social X reagiram de maneira cômica ao acontecimento. “Ele salivando”, escreveu um perfil. “O deputado conservador mandando o outro cara fortão tirar a camisa”, disse outro.

“Doido pra ver um homem gostoso, a gente te entende Nikolas”, brincou um terceiro.

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