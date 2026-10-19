Nikolas Ferreira pede que ex-BBB Jonas Sulzbach tire a camisa durante ato pró-Flávio Bolsonaro
Participante do BBB 26 participou de ato em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro em São Paulo. Pedido inusitado chamou atenção nas redes sociais
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) encontrou o modelo e ex-participante do “Big Brother Brasil 26” Jonas Sulzbach durante um ato de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República em São Paulo, nesse domingo (18/10). Durante o encontro, o parlamentar pediu para que o influenciador tirasse a camisa.
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“Bora, Jonas! Tira a camisa aí”, gritou o parlamentar ao ex-BBB. Jonas, no entanto, não atendeu ao pedido.
O momento foi compartilhado pelo próprio rival de Ana Paula Renault no reality show. “O que o Nikolas falou pra mim? ????????Que dia, Brasil! Hoje a Paulista parou! Bonito demais de ver e viver esse momento. Boraaaaa #22 O Brasil precisa e merece mudar para melhor!!!!”, escreveu.
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A cena logo chamou a atenção dos internautas que acompanharam as imagens da passeata. O público que acompanha as redes sociais demonstrou grande surpresa diante do pedido íntimo realizado por Nikolas Ferreira para Jonas Sulzbach.
Usuários da rede social X reagiram de maneira cômica ao acontecimento. “Ele salivando”, escreveu um perfil. “O deputado conservador mandando o outro cara fortão tirar a camisa”, disse outro.
“Doido pra ver um homem gostoso, a gente te entende Nikolas”, brincou um terceiro.
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