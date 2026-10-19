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PROVOCAÇÕES

Pavanato após Haddad reagir à provocação: "Põe a mão em mim não"

Petista deu tapinhas no rosto do parlamentar Lucas Pavanato após deboche nos bastidores de debate entre Flávio e Lula na Band

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/10/2026 08:52 - atualizado em 19/10/2026 09:15

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Pavanato após Haddad reagir à provocação: “Põe a mão em mim não”
Fernando Haddad interage com o deputado Lucas Pavanato nos bastidores do debate presidencial do segundo turno na Band crédito: Redes sociais

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) deu tapinhas no rosto do deputado federal Lucas Pavanato (PL) nos bastidores do primeiro debate presidencial do segundo turno, realizado na Band nesse domingo (18/10). O episódio ocorreu durante o evento realizado em São Paulo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Pavanato gravou a provocação ao petista chamando Haddad de "Taxaad" e "demitido". Logo depois dos tapas, o parlamentar questionou se havia apanhado e pediu para não colocarem a mão nele. Haddad respondeu que o gesto era carinho.

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Em seguida, o deputado chamou o ex-ministro de "tonto" e citou a disputa pelo governo de São Paulo vencida por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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A cena ocorreu momentos depois do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) provocar Haddad e Simone Tebet (PSB), afirmando que os dois estavam desempregados. Nenhum dos dois respondeu à provocação do parlamentar.

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Tebet, ex-ministra do Planejamento e Orçamento, disputou vaga ao Senado por São Paulo pelo PSB nas eleições de 2026, sofrendo derrota para André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

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