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Flávio Bolsonaro 'no cangote' de Lula em debate rende memes na web

Senador chamou a atenção ao circular pelo estúdio e aparecer atrás do rival: internautas não perdoaram e compararam cena até com novela famosa

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/10/2026 09:21 - atualizado em 19/10/2026 09:21

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Flávio Bolsonaro 'no cangote' de Lula em debate rende memes na web
Flávio Bolsonaro é comparado a &#39;espírito obsessor&#39; ao aparecer atrás de Lula em debate na TV Band crédito: Redes sociais

A postura de Flávio Bolsonaro (PL) no debate da TV Band nesse domingo (18/10) gerou memes nas redes sociais. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursava, o senador circulava pelo estúdio e aparecia ao fundo das imagens da transmissão.

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Internautas compararam a atitude do parlamentar a um "papagaio de pirata" e ao espírito Alexandre Toledo, personagem de Guilherme Fontes na novela "A Viagem". Montagens digitais exibiram Lula vestido de pirata com o rosto do adversário aplicado sobre o corpo de aves e araras.

A movimentação incomodou a campanha petista. Durante o intervalo, o coordenador de comunicação Sidônio Palmeira procurou Flávio para reclamar do comportamento. O senador manteve a presença atrás do opositor no segundo bloco, repetindo a postura adotada por Jair Bolsonaro em 2022.

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O evento marcou o primeiro confronto direto entre os concorrentes, ausentes dos debates no primeiro turno. Pesquisas recentes indicam empate técnico: o Datafolha apontou Flávio com 47% e Lula com 45%, enquanto a Quaest registrou 46% para o senador e 44% para o petista, ambas com margem de erro de dois pontos percentuais.

Embates no estúdio e repercussão

Com mediação de Eduardo Oinegue e Adriana Araújo, a transmissão dividiu a atenção dos usuários do X com o desfile da Victoria's Secret. Durante a exibição, a hashtag #DebatenaBand assumiu o topo das menções na rede social.

A discussão sobre a pandemia de Covid-19 provocou divergências. Flávio admitiu falhas na área da saúde durante a gestão do pai, fez um mea-culpa e declarou que havia "Bolsonaro dentro do Lula", pois o petista tomou a primeira dose da vacina naquele governo.

O presidente propôs a abertura conjunta de dados bancários e telefônicos, o que gerou a hashtag #AbreOSigiloFlavio. O petista também questionou o posicionamento do senador contra a prisão do policial militar Bruno Delaroli, responsável pelo disparo que matou a menina Ana Clara Machado.

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Ao responder sobre a lobista Roberta Luchsinger e citações ao filho Lulinha, Lula declarou que a questão cabe à Polícia Federal e defendeu a inocência do familiar. O presidente afirmou ainda que deseja o voto de presidiários, mencionando Jair Bolsonaro.

O programa terminou com bate-boca entre as plateias dos candidatos. Uma fala de Lula nas considerações finais impulsionou a hashtag #OBrasilAcabou após o petista cometer um erro ao afirmar: "nesse quarto mandato, a gente vai dizer: o Brasil acabou".

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