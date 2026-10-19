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ELEIÇÕES 2026

Nikolas, Marçal e inspiração em Trump: Flávio treinou ficar atrás de Lula para fazer cortes pras redes

Candidato apostou em gestos estratégicos no palco para desviar o foco e viralizar nos meios digitais

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Repórter
19/10/2026 08:57 - atualizado em 19/10/2026 08:58

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Nikolas, Marçal e inspiração em Trump: Flávio treinou ficar atrás de Lula para fazer cortes pras redes
Flávio Bolsonaro (ao fundo) em estratégia para gerar imagens de confronto atrás de Lula durante debate presidencial na Band crédito: Renato Pizzutto/Band

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), treinou para fazer aparições atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate na Band. Segundo o jornal “O Globo”, a preparação ocorreu com o marqueteiro Duda Lima e integrantes da campanha eleitoral para gerar imagens de confronto voltadas às redes sociais.

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Durante o programa, aliados do senador distribuíram gravações desses instantes por aplicativos de mensagens e plataformas digitais. O primeiro debate presidencial ocorreu a uma semana da votação, com perguntas diretas entre os concorrentes e intervenções da bancada.

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Treinamento e atuação no estúdio

Ao longo da semana, o senador realizou simulações com controle rigoroso de tempo para calibrar perguntas e respostas. No domingo do debate, a preparação contou com o deputado federal Nikolas Ferreira e Pablo Marçal, presentes no estúdio da emissora.

Flávio circulou propositalmente atrás do petista enquanto o adversário respondia questionamentos e falava aos telespectadores. O candidato manteve a fisionomia fechada, fez sinais negativos com a cabeça e reagiu visualmente às declarações de Lula para criar cenas favoráveis ao recorte virtual.

Segundo um auxiliar da campanha, o posicionamento no palco serviu para desviar a atenção do público durante as falas do adversário. A movimentação substituiu a tática do primeiro turno, quando a equipe pretendia fazer perguntas para um púlpito vazio diante da ausência de Lula.

A estratégia também remete à eleição presidencial norte-americana de 2016. Na ocasião, Donald Trump também se posicionava atrás de Hillary Clinton durante um debate.

Pontos de tensão e temas debatidos

A estratégia de gestos apareceu com destaque durante a discussão sobre saúde pública. Flávio anunciou o convite a Claudio Lottenberg para assumir o Ministério da Saúde em eventual governo e defendeu para o Sistema Único de Saúde (SUS) o padrão do Hospital Albert Einstein.

Lula insinuou que a proposta representava privatizar o SUS. Mesmo após concluir a própria fala, o senador permaneceu posicionado atrás do petista e gesticulou com o dedo indicador para sinalizar discordância.

A equipe do parlamentar também identificou potencial de repercussão na declaração em que Lula chamou os cariocas de "malandros". Gravações com o trecho circularam minutos depois na tentativa de diminuir a busca de votos do petista no estado.

O confronto direto envolveu temas centrais da disputa:

  • perguntas de Lula sobre pedido de recursos feito por Flávio a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar filme sobre Jair Bolsonaro;

  • acusações exploradas por Flávio sobre investigações no INSS envolvendo Fábio Luís Lula da Silva e a empresária Roberta Luchsinger;

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  • menções a líderes internacionais como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Javier Milei, presidente da Argentina.

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