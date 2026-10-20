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Eleições 2026

Flávio promete devolver parte de contas via Pix, mas não detalha

"Vira Pix" será operado pela Caixa Econômica, e devolverá parte dos gastos com contas e prestações. Medida não está no programa apresentado ao TSE

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Victor Correia - Correio Braziliense
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Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
20/10/2026 18:23

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lávio promete corte de gastos, mas anuncia medidas com grande impacto no orçamento, como o
lávio promete corte de gastos, mas anuncia medidas com grande impacto no orçamento, como o "Vira Pix" e o congelamento de dívidas crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) promete devolver parte dos gastos da população com boletos e prestações com o programa “Vira Pix”, caso eleito. Sua campanha não detalhou a medida, porém, e não incluiu a proposta no plano de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O programa foi anunciado nesta terça-feira (20/10) nas redes da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, coordenadora do plano econômico de Flávio. Antes disso, foi apresentado em propagandas eleitorais na televisão.

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“Flávio vai criar, junto com a Caixa, um plano de recompensa para todo mundo no Brasil. É o ‘Vira Pix’. Conta de luz, prestação, taxa, tudo o que você pagar, uma parte volta para o seu bolso. Vai virar Pix para você”, diz a postagem.

A menção à proposta ocorre a cinco dias do segundo turno das eleições. Apesar da promessa, a campanha do presidenciável não detalhou como será calculado o valor devolvido, nem apresentou estimativa de custo aos cofres públicos  e fontes de financiamento.

Ajuste fiscal

Flávio fez uma série de anúncios nos últimos dias de medidas que beneficiam a população, mas que podem ter grande impacto no orçamento. Também hoje, o senador falou em retomar o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que teve impacto estimado em R$ 50 bilhões entre 2021 e 2025.

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Programas como o congelamento de dívidas por até um ano também seguem sem detalhamento.  Por outro lado, Flávio promete um “tesouraço” de R$ 250 bilhões nas contas públicas.

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