Mensagens de Vorcaro mostram comparação entre banqueiro e Jeffrey Epstein: 'Jeff tá amador demais'

Mensagens de WhatsApp extraídas pela Polícia Federal do celular de Daniel Vorcaro e obtidas pela BBC News Brasil registram uma conversa em que o banqueiro e um contato identificado no aparelho como o empresário Flávio Carneiro fazem comparações com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

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O diálogo ocorreu em 19 de dezembro de 2023, em meio a comentários sobre publicações do investidor Vladimir Timerman, gestor da Esh Capital e autor de denúncias sobre operações do Banco Master.

Uma captura de tela reproduzida em relatório da Polícia Federal mostra uma postagem de Timerman em rede social, datada do dia anterior, que dizia: "No meio das minhas investigações tenho convicção de que encontrei o Jeffrey Epstein brasileiro...". O texto não identifica a quem ele se referia.

Na conversa, o banqueiro escreveu "Jeff epstein" e "Carapuça caiu kkkk".

Depois, afirmou ter percebido que a publicação se referia a outra pessoa. Carneiro respondeu: "Essa aí não tem sua cara pq o jeff tá amador demais". Vorcaro enviou: "Kkkk".

Carneiro disse à BBC News Brasil que é amigo de Vorcaro, mas que nunca trabalhou para o banqueiro e não tinha conhecimento de todas as suas atividades. Afirmou não se lembrar exatamente do assunto da conversa, mas disse recordar que o contexto era uma disputa entre Vorcaro e Timerman.

"Acredito se tratar de um comentário sobre algum trecho de matéria publicada a respeito do tema entre eles", disse.

Vorcaro está preso preventivamente desde 4 de março na investigação sobre supostas fraudes no Banco Master.

Além desse caso, a PF abriu uma investigação preliminar sobre suspeitas de exploração sexual de mulheres envolvendo o banqueiro, conforme revelou o UOL e confirmou a BBC.

Em uma conversa de 18 de agosto de 2025, Vorcaro associou as festas que organizava aos seus negócios ao responder à então namorada, Martha Graeff, que questionava por que ele seguia determinadas mulheres nas redes sociais.

"Fazia parte do meu business. Nunca te escondi o que fiz e pq fiz", respondeu o banqueiro. "Fiz festa com 300 desse tipo. Não quer dizer que fiquei."

Outros diálogos registram supostos pagamentos pela presença de mulheres e valores adicionais caso elas ficassem com convidados. Há também propostas de investimento em agências de modelos e uma discussão sobre contratações e vistos.

Esses temas também aparecem na história de Jeffrey Epstein, que, como revelou a BBC News Brasil, financiava modelos no Brasil e avaliou propostas de investimento relacionadas a algumas das mesmas agências brasileiras de modelos citadas nas mensagens de Vorcaro, mas a ideia não avançou.

Os registros examinados não estabelecem ligação entre os dois homens.

Epstein foi condenado em 2008 nos Estados Unidos por crimes relacionados à prostituição, um deles envolvendo uma menor de idade.

Em 2019, voltou a ser preso, acusado de tráfico sexual de menores, e morreu na prisão antes do julgamento. Vorcaro não responde a nenhum desses crimes nem há qualquer suspeita de envolvimento com menores de idade.

A defesa de Vorcaro nega, em nota, as acusações de suposta exploração sexual de mulheres.

"Nego veementemente que tenha, em algum momento, explorado ou desrespeitado mulheres. Isso não é da minha índole. Na verdade, a falsa narrativa criada é exatamente o oposto do que sou, o que pode ser confirmado por qualquer mulher que me conheceu ou com quem me relacionei", disse a nota divulgada na terça-feira (13/10).

Festas, pagamentos e cobranças

Em outros diálogos, Vorcaro e uma interlocutora discutem valores pela presença de mulheres em eventos e pagamentos adicionais caso ficassem com alguém.

Em outubro de 2024, o banqueiro encaminhou as condições "Presença 2 mil Se ficar com alguem 10 mil". Em fevereiro de 2025, a interlocutora confirmou o recebimento de um pagamento após discutir com ele valores relativos a um encontro.

Em setembro, o portal Metrópoles publicou outra conversa, de 7 de março de 2025, em que a mulher cobrava Vorcaro em nome de uma amiga e dizia: "Ela disse que ficou com o kassio!". O banqueiro respondeu: "Me manda aqui" e "Dados e valor". A BBC News Brasil também obteve essas mensagens.

O Metrópoles associou a referência a "kassio" ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que negou ao veículo ter encontrado a mulher mencionada.

À BBC News Brasil, a assessoria do ministro afirmou que ele nunca trocou mensagens com Vorcaro, pediu algo ao banqueiro ou votou a seu favor, tendo inclusive votado pela manutenção da prisão. Disse ainda que ele nunca autorizou terceiros a falar em seu nome.

Propostas envolvendo agências de modelos

Reprodução/ Esfera Brasil no YouTube Daniel Vorcaro está preso desde 4 março deste ano

Além das festas e dos pagamentos, mensagens de Vorcaro trocadas com o empresário Tiago Polo registram propostas de investimento em agências de modelos.

Em resposta à BBC News Brasil, Polo afirmou que sua relação com Vorcaro foi profissional e pontual, com trabalhos remunerados de relações públicas e produção de eventos.

"Nunca recrutei mulheres para encontros de natureza sexual, nem para Daniel Vorcaro nem para qualquer outra pessoa", disse.

Polo disse que foi procurado em 2023 para sondar um possível investimento de Vorcaro numa agência de modelos, com o pedido de que o nome do banqueiro não fosse mencionado nas conversas iniciais.

Em 19 de outubro de 2023, Polo sugeriu uma reunião com uma pessoa, que seria um diretor da Ford Models, para discutir projetos na empresa ou a abertura de uma nova agência.

"Ele vende?", perguntou Vorcaro, segundo as mensagens.

Polo respondeu que também tinha a agência Allure entre as possibilidades. Na mesma mensagem, atribuiu a outro interlocutor uma afirmação sobre a finalidade da proposta: "A ideia da agência seria uma forma de ajustar as meninas indiretamente".

"Vamos na top", respondeu Vorcaro, conforme as mensagens, "Ford". Depois perguntou: "Mas ele vende uma parte?".

Sobre a expressão "ajustar as meninas", Polo afirmou à BBC News Brasil que reproduzia uma fala de outra pessoa e que não poderia dizer o que ela pretendia expressar.

Ele disse que sua participação nas conversas tratava exclusivamente de um possível negócio no setor de moda, sem relação com a contratação de mulheres para festas ou encontros particulares.

A Ford Models Brasil afirmou à BBC News Brasil que nunca teve contato com Vorcaro, Polo ou outros representantes do banqueiro e que nunca recebeu proposta de compra ou parceria.

Disse que não está à venda e atua exclusivamente no mercado de moda, sem contratar ou disponibilizar modelos para festas e eventos.

Em 30 de novembro, a discussão se concentrou na Allure. Polo sugeriu que Vorcaro entrasse como investidor ou comprasse a agência, ou metade dela, mantendo seu responsável na operação.

"Cara, vamos fazer", respondeu Vorcaro. Quando Polo perguntou em nome de quem preparar o contrato, o banqueiro escreveu: "Vou colocar um fundo". "Senao nao tem como eu por a grana", completou.

Em dezembro, a conversa registra o envio, por Polo, de arquivos com nomes que fazem referência a um contrato de compra e venda de quotas e a termos da Allure. Esses registros não comprovam a conclusão da compra.

A Allure Management afirmou à BBC News Brasil que seu responsável, Felipe Nisti, conversou com Polo em 2023 sobre uma proposta de investimento para o crescimento da agência, voltada exclusivamente à moda e à publicidade.

A empresa negou que Nisti conheça ou tenha mantido contato direto com Vorcaro e disse jamais ter mantido relação societária, comercial ou contratual com o banqueiro.

Segundo Polo, os contatos com as agências eram sondagens comerciais para um possível investimento no setor de moda. Polo disse que apenas aproximou as partes, sem receber remuneração por essa intermediação, e que a negociação com a Allure não foi concluída.

As mensagens também registram uma discussão sobre contratações e vistos.

Como revelou o UOL, em uma conversa de 16 de fevereiro de 2024 examinada pela BBC News Brasil, Vorcaro escreveu a um interlocutor: "Vamos tirar visto famiglia", "Contratar todas allure" e "E marca entrevista". O contato respondeu: "Deixa comigo".

O diálogo não identifica as mulheres, não esclarece o destino dos vistos nem comprova que as contratações ou os pedidos tenham sido realizados. A Allure nega ter mantido relação societária, comercial ou contratual com Vorcaro.

O que caracteriza exploração sexual?

Para Carlos H. Borlido Haddad, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coordenador da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, distinguir prostituição autônoma de exploração sexual exige examinar como ocorreu o recrutamento, o que foi prometido às mulheres e se elas tinham liberdade para recusar encontros e definir clientes, preços e ganhos.

Lívia Miraglia, professora da UFMG e coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da universidade, diz que também é necessário investigar quem controlava o dinheiro e os deslocamentos e se havia retenção de documentos, dívidas impostas ou vigilância.

"A avaliação é sempre concreta: a vulnerabilidade por si só não configura o crime, é preciso demonstrar que o agente se aproveitou dela", afirma.

Haddad diz que a responsabilização de quem financia viagens exige demonstrar conhecimento da finalidade de exploração.

"O mero financiamento de passagem não é crime." Segundo ele, registros financeiros, mensagens, documentos de viagem e depoimentos ajudam a estabelecer esse vínculo.

O auditor fiscal do trabalho e pesquisador Maurício Krepsky acrescenta que o recrutamento de mulheres em situação migratória precária para trabalho sexual pode configurar tráfico de pessoas para exploração sexual ou trabalho análogo à escravidão.

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Ele ressalta, porém, que o trabalho sexual voluntário de adultos "é lícito e protegido pelas normas gerais do trabalho, inclusive de saúde e segurança do trabalho".