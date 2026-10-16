Mensagens revelam bastidores de festa organizada por Vorcaro para Nunes Marques
Relatórios detalham encontro em triplex de luxo durante o carnaval enquanto empresário buscava saídas para a crise de liquidez do Banco Master
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, participou de uma festa promovida pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro em São Paulo. O encontro ocorreu em um triplex no bairro do Itaim Bibi durante a sexta-feira de carnaval de 2025. As informações constam de reportagem da revista "Piauí", baseada em 125 mensagens obtidas do telefone celular do ex-controlador do Banco Master.
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Nos registros, o magistrado aparece identificado pela sigla "KN". Vorcaro coordenou preparativos em tempo real com ao menos oito interlocutores e desembolsou cerca de R$ 27 mil na estrutura. O atendimento ao ministro reuniu os seguintes profissionais:
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um motorista particular;
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o chef de cozinha José Maria Meira;
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o mordomo Michael;
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uma faxineira.
O empresário também acertou a presença de garotas de programa com uma agenciadora e cobrou ajustes no imóvel ao arquiteto Kiko Sobrinho: "Pelo amor de Deus. Tira aquele sofá da varanda Leo. Tô passando vergonha". Ao chef Meira, escreveu: "Sexta churrasco animado".
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Bastidores do encontro e crise de liquidez
Nunes Marques chegou ao triplex pouco antes das 15h e permaneceu no endereço até as 23h. O mordomo Michael detalhou a movimentação no local a Vorcaro: "Pessoal tudo pelado na piscina. Uma passou mal vomitou mais tá bem já."
Na mesma data, o empresário recebeu avisos sobre a deterioração das contas da instituição financeira. O Banco Central elevou o depósito compulsório do Master de R$ 800 milhões para R$ 1,250 bilhão, exigindo R$ 450 milhões adicionais para garantir a liquidez. Diante do quadro, Vorcaro determinou ao executivo Angelo Silva: "Demite Alberto. Vamos voltar eu e você e tentar salvar. O cara deixou o banco com -1.250."
Vorcaro conversou com o ex-diretor do Banco Central Paulo Sergio Souza sobre a venda de uma carteira para estabilizar a situação bancária após o feriado.
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Procurado, Kassio Nunes Marques não se manifestou. Em resposta enviada à "Piauí", o magistrado afirmou que nunca votou a favor de Daniel Vorcaro, ressaltando voto proferido pela manutenção da prisão do empresário. Declarou também que nunca trocou mensagens nem pediu nada ao ex-banqueiro, destacando que não autoriza terceiros a falar em seu nome e não se responsabiliza por conversas de outras pessoas.