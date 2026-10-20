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ELEIÇÕES 2026

Campanha de Flávio rejeita proposta de Lula sobre quebra de sigilos

Aliados do senador dizem que não vão ceder à iniciativa do presidente e cobram a divulgação de informações sobre o cartão corporativo do governo federal

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
20/10/2026 18:12

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Integrantes da campanha de Flávio descartaram a possibilidade de aderir à proposta de quebra de sigilos de Lula
Integrantes da campanha de Flávio descartaram a possibilidade de aderir à proposta de quebra de sigilos de Lula crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

Integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) rejeitaram a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de abrir os sigilos bancário, fiscal e telefônico dos dois candidatos e de seus familiares. Em conversa reservada com o Correio, aliados do senador afirmaram que a iniciativa não terá o efeito esperado pelo petista e disseram que não pretendem aderir ao desafio apresentado durante o debate presidencial.

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“Lula pode tentar outra estratégia, porque essa não vai colar”, afirmou um integrante da campanha de Flávio. Outro aliado avaliou que o presidente estaria tentando reverter o cenário eleitoral. “Lula está desesperado e tenta a todo custo posar de bom presidente”, disse.

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Os integrantes da campanha também descartaram a possibilidade de ceder à proposta. “Não vamos ceder a essas provocações”, declarou um dos interlocutores. Em resposta ao desafio de Lula, aliados do senador defenderam que o presidente dê publicidade às despesas realizadas com o cartão corporativo do governo federal.

A proposta de Lula foi apresentada após o confronto com Flávio no debate presidencial da TV Bandeirantes, no domingo (18/10). O presidente desafiou o adversário a permitir a abertura dos sigilos dos dois grupos familiares, com o argumento de esclarecer as acusações feitas durante a campanha. O pedido foi levado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas a iniciativa não significa que os dados já tenham sido liberados. A efetivação da medida depende dos encaminhamentos jurídicos cabíveis e da adesão prevista na proposta.

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