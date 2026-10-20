Nikolas sobre vídeo de Felca: 'Um pouco sem noção'

Após dias de suspense nas redes sociais, o influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, publicou um vídeo na madrugada desta terça-feira (20/10) para falar sobre o diagnóstico de fobia social. A publicação gerou reações nas redes, incluindo a do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que classificou a escolha do momento para divulgar o conteúdo como “um pouco sem noção”, e exclamou que "o que deve ter de petista puto", disse rindo.

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Em uma sequência de stories no Instagram com a legenda: "Game over", o parlamentar comentou sobre a repercussão do vídeo e afirmou que parte da expectativa do público em relação ao vídeo do influenciador estava relacionada às eleições de 2026. “Ele quis lançar no meio de uma campanha eleitoral (o vídeo), fez todo mundo acreditar que seria algo nesse sentido”, afirmou Nikolas.

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"É imoral ele fazer isso? Não. Talvez é um pouco, não sei, sem noção? Talvez." Em seguida, o deputado disse que o momento escolhido por Felca também poderia contribuir para que mais pessoas conhecessem sobre o tema abordado — fobia social. "Mas talvez também seja bom, porque muita gente vai ver a respeito desse tema? Talvez", opinou Nikolas.

O parlamentar ainda afirmou que as pessoas não deveriam ser tratadas como descartáveis por não corresponderem às expectativas políticas de determinados grupos.

Nikolas também criticou as reações de internautas, que ficaram com a expectativa de que o assunto abordado pelo influenciador fosse um posicionamento politico. "Primeiro, dá pra se perceber pelos comentários que a esquerda realmente trata as pessoas de forma descartável, né? Ou seja, se elas não são a favor daquilo que elas querem, elas ficam descartáveis" declarou.

Durante os stories, Nikolas também questionou a efetividade da Lei nº 15.211/2025, conhecida como Lei Felca, aprovada para combater a adultização e a exposição excessiva de crianças na internet, problema que veio à tona após vídeo feito pelo influenciador. Segundo o deputado, a proposta foi um "tiro no pé", e não ajudou a combater o que é apresentado na lei.

Vídeo de Felca aborda fobia social

Depois de um período sem publicar conteúdo, Felca voltou às redes sociais com um vídeo no qual relatou experiências de bullying durante a infância e a adolescência e falou sobre os impactos dessas vivências em sua saúde mental. Ao contrário do que os seguidores especulavam, o paranaense não se pronunciou sobre as eleições de 2026, mas sim sobre o próprio diagnóstico de fobia social.

No vídeo de pouco mais de uma hora, Felca relata episódios de bullying sofridos na infância e questões relacionadas à saúde mental. Segundo ele, as agressões físicas eram recorrentes durante a adolescência, acarretando reações psicológicas que permaneceram na idade adulta.

Segundo Nikolas, a publicação de Felca também provocou a reação do influenciador Felipe Neto, que demonstrou indignação com a forma como Felca criou expectativa em torno do vídeo. O Correio tentou localizar a publicação original de Felipe, mas não conseguiu encontrá-la.

Veja o vídeo:

NIKOLAS FERREIRA REAGE AOS COMENTÁRIOS SOBRE O VÍDEO DO FELCA:



“A esquerda trata as pessoas de forma descartável, se as pessoas não fazem aquilo que elas querem elas são descartadas”. pic.twitter.com/An8lnFX1Z5 — Investimentos em Foco (@investeemfoco) October 20, 2026

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*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca