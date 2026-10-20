'Eu me escondi por tempo demais': Felca volta às redes com revelação que ninguém esperava

O influenciador Felca publicou um vídeo na madrugada desta terça-feira (20/10) em que fala do próprio diagnóstico de fobia social. Ao contrário do que parte dos seguidores esperava, o paranaense de 28 anos não comentou as eleições de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A publicação, intitulada “Fobia social”, tem pouco mais de uma hora. Nela, Felca relata episódios de bullying sofridos na infância e na adolescência e as consequências deles para a saúde mental.

Leia Mais

Agressões na escola

Segundo o influenciador, as agressões físicas eram frequentes na adolescência e deixaram marcas psicológicas que o acompanham na vida adulta. Ele conta ter sido espancado por colegas de turma no banheiro da escola. “Não me bateram só até eu cansar, mas até eles cansarem”, diz. Anos depois, de acordo com o relato, o álcool passou a ser uma das formas de lidar com o trauma.

Felca define a gravação como o vídeo mais sincero e difícil que já fez.

Expectativa de posicionamento político

O retorno foi anunciado no domingo (18/10) com a frase “Eu me escondi por tempo demais”. A mensagem levou seguidores a especular que o influenciador falaria sobre o cenário político do país às vésperas do segundo turno.

Vídeo sobre adultização

Felca ganhou projeção nacional em agosto de 2025, com um vídeo que denunciava a adultização de crianças nas redes sociais. A repercussão levou à prisão do influenciador Hytalo Santos, depois condenado, e ampliou o debate sobre a proteção de crianças na internet, com o avanço de projetos sobre segurança digital do público infantojuvenil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



