Felipe Neto causa polêmica com postagem agressiva após relato pessoal de Felca

Uma declaração publicada por Felipe Neto nas redes sociais provocou intensa repercussão entre internautas. O influenciador digital compartilhou uma mensagem curta e irritada minutos após o colega de profissão Felca divulgar um relato aberto sobre bullying, fobia social e dependência química. A proximidade dos horários e o contexto político do momento levaram internautas a interpretarem a mensagem como uma indireta ao colega de profissão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Sem citar nomes ou contextualizar o motivo da revolta, a postagem gerou milhares de comentários no Twitter. Felipe Neto escreveu textualmente: “Vai tomar no c*, né. Só isso mesmo. Uma altura dessa. Num f*”. O influenciador bloqueou os comentários da publicação. A manifestação causou estranheza pela agressividade no mesmo instante em que a comunidade virtual acompanhava desabafos delicados de outro criador.

Leia Mais

Expectativa de revelações políticas

A atenção em torno do conteúdo de Felca começou dias antes da transmissão oficial. O criador anunciou aos seguidores que preparava uma produção especial programada para entrar no ar exatamente à meia-noite. O aviso prévio estimulou teorias variadas e levantou discussões acaloradas entre os usuários das plataformas digitais.

Grande parte do público aguardava que o youtuber apresentasse alguma apuração investigativa de impacto ou denúncia direcionada ao cenário político nacional. Entre as suposições mais comentadas, internautas esperavam temas ligados às eleições presidenciais de 2026, com foco em projeções de segundo turno marcado para o domingo seguinte, dia 25. A gravação, no entanto, seguiu rumo oposto ao priorizar conflitos íntimos.

Traumas de infância e isolamento

No vídeo divulgado na terça-feira, Felca expôs memórias dolorosas da infância e da juventude. O produtor de conteúdo detalhou que enfrentou agressões contínuas na escola ao longo de oito anos seguidos. Os primeiros ataques começaram quando ele tinha 12 anos e incluíam ofensas verbais, humilhações públicas e violência corporal frequente.

O influenciador relembrou ocasiões violentas de agressões físicas que sofreu no ambiente escolar. A sequência prolongada de hostilidades deixou marcas graves no comportamento e dificultou o convívio social diário. Após a conclusão dos estudos escolares, Felca comunicou aos pais que não conseguiria ingressar em uma faculdade presencial.

Alcoolismo e superação

Para lidar com o desconforto em ambientes coletivos durante a fase adulta, o criador passou a recorrer a bebidas alcoólicas. O hábito servia como apoio para suportar compromissos com grande circulação de pessoas e gravações em vias públicas. Em uma dessas gravações, ele bebeu antes de entrevistar pessoas em um shopping center.

Ao retornar para casa embriagado após o trabalho externo, o youtuber desmaiou e fraturou duas costelas na queda. No relato honesto, ele revelou que também enfrentou pensamentos suicidas decorrentes do sofrimento emocional acumulado ao longo dos anos. As declarações sensibilizaram a audiência pela crueza das situações descritas.

Com o objetivo de romper o ciclo da fobia social e transformar a própria rotina, Felca iniciou um desafio com prazo estipulado de três meses. A meta do influenciador consiste em sair de casa com maior frequência e aceitar convites para interações sociais cotidianas.

O youtuber ganhou notoriedade em 2025 após denunciar o caso Hytalo Santos, relacionado à adultização infantil, e suas ações inspiraram legislação sobre proteção infantil na internet que entrou em vigor em março de 2026.



*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



