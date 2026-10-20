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ELEIÇÕES 2026

Avanço de Flávio nas pesquisas deixa campanha de Lula em alerta na reta final

Auxiliares do presidente minimizaram o PoderData de segunda, mas nova pesquisa nesta terça ampliou a cautela; equipe petista aguarda levantamentos internos para avaliar o cenário

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Repórter
20/10/2026 15:36 - atualizado em 20/10/2026 15:45

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Avanço de Flávio nas pesquisas deixa campanha de Lula em alerta na reta final
Lula e Flávio Bolsonaro figuram em pesquisas que mostram cenários acirrados para o segundo turno das eleições crédito: Ricardo Stuckert/PR-Minervino Júnior/CB

O crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas divulgadas nesta semana acendeu um sinal amarelo na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a cinco dias do segundo turno. As informações são do Correio Braziliense, que ouviu integrantes da campanha petista.

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Segundo os relatos, o levantamento do PoderData divulgado na segunda-feira (19/10), que mostrou a vantagem de Flávio passando de dois para quatro pontos percentuais, não chegou a alterar a leitura da equipe de Lula. O motivo: pesquisas internas encomendadas pela campanha apontavam empate entre os dois candidatos nos últimos dois dias.

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Nova pesquisa ampliou a cautela

O quadro mudou nesta terça-feira (20/10), com a divulgação da pesquisa Real Time Big Data, que registrou Flávio com 48% das intenções de voto, três pontos à frente de Lula, com 45%. Nos votos válidos, o senador tem 52% e o presidente, 48%. A diferença está no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais.

A sequência de resultados favoráveis ao filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) passou a ser acompanhada com mais atenção pelos auxiliares do presidente, principalmente pela proximidade da votação, marcada para domingo (25/10).

“Ainda é cedo”, dizem aliados

Segundo as fontes ouvidas pelo Correio Braziliense, nos bastidores, integrantes da campanha governista avaliam que ainda não é possível concluir que Flávio consolidou vantagem sobre Lula. A estratégia é comparar os números das pesquisas internas, até agora mais favoráveis ao presidente, com os dos institutos que vêm mostrando crescimento do candidato do PL.

Nesta semana, a Quaest divulga nova rodada na quarta-feira (21/10), e o Datafolha, na quinta (22/10).

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(Com informações de Armando Holanda/Correio Braziliense)

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