Flávio Bolsonaro abre vantagem sobre Lula, aponta PoderData/Aya

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta segunda-feira (19/10). A vantagem do candidato do PL é de quatro pontos percentuais, acima da margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.

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O levantamento aponta uma recuperação de Flávio nas intenções de voto após os dois candidatos registrarem empate numérico na pesquisa anterior, quando ambos apareciam com 50% dos votos válidos. Em três dias, o senador avançou dois pontos percentuais, enquanto Lula recuou na mesma proporção.

A série de pesquisas realizada após o primeiro turno, em 4 de outubro, mostra oscilações na disputa pelo Palácio do Planalto. No primeiro levantamento dessa fase da campanha, Flávio abriu seis pontos percentuais de vantagem sobre Lula. Na sequência, o presidente reduziu a diferença até alcançar o empate numérico. Agora, o senador voltou a aparecer à frente, com quatro pontos percentuais de vantagem.

O resultado também mantém Flávio na liderança registrada nas urnas no primeiro turno. Na votação de 4 de outubro, o candidato do PL recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.

Os votos válidos consideram apenas os votos destinados aos candidatos, excluindo brancos e nulos. Nas pesquisas eleitorais, os percentuais são calculados a partir das intenções de voto atribuídas aos concorrentes, desconsiderando também os eleitores que não indicam uma preferência.

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A pesquisa PoderData/Aya ouviu 3.000 eleitores entre os dias 16 e 18 de outubro, por meio de ligações para telefones celulares e fixos, em todo o país. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02586/2026.