Mudança em seções eleitorais atinge 26 cidades mineiras; veja quais

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) divulga nesta quarta-feira (21/10) o balanço final das mudanças nos locais de votação para o segundo turno das eleições, marcado para domingo (25/10). O levantamento vai informar quantas seções eleitorais foram alteradas no estado e o número de eleitores afetados.

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Até a tarde desta terça-feira (20/10), 453 seções eleitorais haviam passado por mudanças em 22 estados, segundo o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As alterações atingiam 129.946 eleitores em todo o país.

Em Minas Gerais, 119 seções eleitorais de 26 municípios haviam sido alteradas, afetando 32.846 eleitores. Entre as cidades estão Araguari, no Triângulo Mineiro; Caratinga, no Vale do Rio Doce; Januária e Montes Claros, no Norte de Minas; Ubá, na Zona da Mata; Caldas e Três Corações, no Sul do estado; e Nova Era, na Região Central.

O TRE-MG desmentiu, em esclarecimento oficial, informações falsas que circulam nas redes sociais de que as mudanças nos locais de votação teriam sido feitas de forma aleatória após o primeiro turno. Segundo o órgão, alterações entre os dois turnos ocorrem apenas em situações excepcionais, como danos a prédios públicos provocados por temporais e vendavais ou problemas de infraestrutura que não puderam ser resolvidos a tempo das eleições.

O Tribunal também esclareceu a diferença entre mudança de seção e mudança de local de votação. A primeira ocorre dentro do mesmo prédio, como a transferência de uma sala do andar superior para o térreo para facilitar a acessibilidade, sem alteração do endereço. Já a mudança de local exige a transferência para outro imóvel. Nesses casos, a zona eleitoral responsável procura direcionar as seções para o prédio mais próximo possível, a fim de reduzir os transtornos aos eleitores.

Como consultar

Para orientar os eleitores, o TRE-MG adotará medidas para informar sobre as mudanças. Nos locais desativados, haverá faixas indicando os novos endereços. Em diversos municípios, carros de som reforçarão a divulgação. A Justiça Eleitoral mineira também enviará mensagens pelo WhatsApp aos eleitores afetados que estão cadastrados no serviço.

A recomendação é que os eleitores consultem o local de votação antes de sair de casa no domingo (25/10). A verificação pode ser feita por três canais oficiais:

Aplicativo e-Título: Disponível para smartphones Android e iOS. Basta acessar o app e clicar na aba "Onde votar" na parte inferior da tela. Se atualizado com foto, serve também como documento oficial na hora de votar.

Autoatendimento Eleitoral: Nos portais do TSE e do TRE-MG (www.tre-mg.jus.br), clicando no menu "Autoatendimento Eleitoral", seguido de "Consultas" e "Onde votar".

Assistente Virtual ChatVote: Disponível na página principal do TSE (ícone no canto inferior direito), funcionando por inteligência artificial.

Veja os locais alterados em MG

Fonte: TSE

Aimorés (Zona 5)

Origem: UNIPAC - Universidade Pres. Antônio Carlos | Destino: UNIPAC - Universidade Pres. Antônio Carlos | Seção 4 (321 eleitores)

Origem: UNIPAC - Universidade Pres. Antônio Carlos | Destino: UNIPAC - Universidade Pres. Antônio Carlos | Seção 5 (321 eleitores)

Origem: UNIPAC - Universidade Pres. Antônio Carlos | Destino: UNIPAC - Universidade Pres. Antônio Carlos | Seção 6 (316 eleitores)

Origem: UNIPAC - Universidade Pres. Antônio Carlos | Destino: UNIPAC - Universidade Pres. Antônio Carlos | Seção 64 (314 eleitores)

Araguari (Zona 16)

Origem: C.E.M. Neusa Rodrigues Teixeira | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 55 (366 eleitores)

Origem: C.E.M. Neusa Rodrigues Teixeira | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 56 (366 eleitores)

Origem: C.E.M. Neusa Rodrigues Teixeira | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 57 (368 eleitores)

Origem: C.E.M. Neusa Rodrigues Teixeira | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 58 (368 eleitores)

Origem: C.E.M. Neusa Rodrigues Teixeira | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 59 (366 eleitores)

Origem: C.E.M. Neusa Rodrigues Teixeira | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 183 (366 eleitores)

Origem: C.E.M. Neusa Rodrigues Teixeira | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 233 (364 eleitores)

Origem: C.E.M. Neusa Rodrigues Teixeira | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 241 (370 eleitores)

Origem: C.E.M. Neusa Rodrigues Teixeira | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 305 (362 eleitores)

Origem: IFET / UAB - Universidade Aberta do Brasil | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 37 (188 eleitores)

Origem: IFET / UAB - Universidade Aberta do Brasil | Destino: CMEI Padre Nilo II | Seção 38 (197 eleitores)

Origem: Instituto Francisco Savério Petanha | Destino: CMEI Zoroastro Moreira | Seção 75 (171 eleitores)

Origem: Instituto Francisco Savério Petanha | Destino: CMEI Zoroastro Moreira | Seção 76 (167 eleitores)

Origem: Instituto Francisco Savério Petanha | Destino: CMEI Zoroastro Moreira | Seção 77 (169 eleitores)

Origem: Instituto Francisco Savério Petanha | Destino: CMEI Zoroastro Moreira | Seção 125 (187 eleitores)

Origem: Instituto Francisco Savério Petanha | Destino: CMEI Zoroastro Moreira | Seção 148 (184 eleitores)

Arinos (Zona 320)

Origem: Posto de Saúde | Destino: Escola Estadual Major Saint Clair Fern Valadares | Seção 31 (260 eleitores)

Águas Vermelhas (Zona 213)

Origem: CEMEI Tio Patinhas | Destino: Escola Municipal Esperidião Ferreira de Oliveira | Seção 120 (333 eleitores)

Origem: CEMEI Tio Patinhas | Destino: Escola Municipal Esperidião Ferreira de Oliveira | Seção 128 (327 eleitores)

Origem: CEMEI Tio Patinhas | Destino: Escola Municipal Esperidião Ferreira de Oliveira | Seção 135 (331 eleitores)

Origem: CEMEI Tio Patinhas | Destino: Escola Municipal Esperidião Ferreira de Oliveira | Seção 179 (328 eleitores)

Bela Vista de Minas (Zona 193)

Origem: Escola Estadual Padre Oswaldo de Podestá | Destino: Escola Municipal Bento Augusto | Seção 49 (274 eleitores)

Origem: Escola Estadual Padre Oswaldo de Podestá | Destino: Escola Municipal Bento Augusto | Seção 50 (274 eleitores)

Origem: Escola Estadual Padre Oswaldo de Podestá | Destino: Escola Municipal Bento Augusto | Seção 51 (278 eleitores)

Origem: Escola Estadual Padre Oswaldo de Podestá | Destino: Escola Municipal Bento Augusto | Seção 93 (281 eleitores)

Origem: Escola Estadual Padre Oswaldo de Podestá | Destino: Escola Municipal Bento Augusto | Seção 98 (86 eleitores)

Caiana (Zona 303)

Origem: Igreja Evangélica Assembleia de Deus | Destino: Escola Municipal Pedro de Oliveira | Seção 69 (341 eleitores)

Caldas (Zona 345)

Origem: E. M. Pres. Crispim Jacques Bias Fortes | Destino: CESEC Prof.ª Elvira Rodrigues Pereira | Seção 51 (240 eleitores)

Origem: E. M. Pres. Crispim Jacques Bias Fortes | Destino: CESEC Prof.ª Elvira Rodrigues Pereira | Seção 52 (243 eleitores)

Origem: E. M. Pres. Crispim Jacques Bias Fortes | Destino: CESEC Prof.ª Elvira Rodrigues Pereira | Seção 53 (247 eleitores)

Origem: E. M. Pres. Crispim Jacques Bias Fortes | Destino: CESEC Prof.ª Elvira Rodrigues Pereira | Seção 54 (243 eleitores)

Origem: E. M. Pres. Crispim Jacques Bias Fortes | Destino: Pré-Seminário | Seção 55 (239 eleitores)

Origem: E. M. Pres. Crispim Jacques Bias Fortes | Destino: Pré-Seminário | Seção 56 (244 eleitores)

Origem: E. M. Pres. Crispim Jacques Bias Fortes | Destino: Pré-Seminário | Seção 63 (240 eleitores)

Origem: E. M. Pres. Crispim Jacques Bias Fortes | Destino: Pré-Seminário | Seção 66 (240 eleitores)

Origem: E. M. Pres. Crispim Jacques Bias Fortes | Destino: E. E. Vicente Landi Júnior | Seção 68 (267 eleitores)

Capitão Andrade (Zona 138)

Origem: Secretaria de Educação Municipal | Destino: Centro Municipal de Educação Infantil José Antônio de Oliveira | Seção 33 (271 eleitores)

Origem: Secretaria de Educação Municipal | Destino: Centro Municipal de Educação Infantil José Antônio de Oliveira | Seção 37 (246 eleitores)

Caratinga (Zona 71)

Origem: Escola Estadual Bezerra de Menezes | Destino: UNEC - Centro Universitário de Caratinga | Seção 256 (317 eleitores)

Origem: Escola Estadual Bezerra de Menezes | Destino: UNEC - Centro Universitário de Caratinga | Seção 290 (317 eleitores)

Origem: Escola Estadual Bezerra de Menezes | Destino: UNEC - Centro Universitário de Caratinga | Seção 315 (314 eleitores)

Origem: Escola Estadual Bezerra de Menezes | Destino: UNEC - Centro Universitário de Caratinga | Seção 344 (320 eleitores)

Origem: Escola Estadual Bezerra de Menezes | Destino: UNEC - Centro Universitário de Caratinga | Seção 368 (315 eleitores)

Origem: Escola Estadual Bezerra de Menezes | Destino: UNEC - Centro Universitário de Caratinga | Seção 384 (323 eleitores)

Origem: Escola Estadual Bezerra de Menezes | Destino: UNEC - Centro Universitário de Caratinga | Seção 389 (320 eleitores)

Origem: Escola Estadual Bezerra de Menezes | Destino: UNEC - Centro Universitário de Caratinga | Seção 399 (325 eleitores)

Origem: Escola Estadual Bezerra de Menezes | Destino: UNEC - Centro Universitário de Caratinga | Seção 409 (310 eleitores)

Carmo da Mata (Zona 197)

Origem: Diamante Clube | Destino: Escola Municipal Silviano Brandão | Seção 177 (296 eleitores)

Origem: Diamante Clube | Destino: Escola Municipal Silviano Brandão | Seção 178 (296 eleitores)

Origem: Diamante Clube | Destino: Escola Municipal Silviano Brandão | Seção 179 (297 eleitores)

Chapada Gaúcha (Zona 320)

Origem: Escola Estadual Moacir Cândido | Destino: Escola Municipal Santo Agostinho | Seção 182 (390 eleitores)

Origem: Escola Estadual Moacir Cândido | Destino: Escola Municipal Santo Agostinho | Seção 194 (393 eleitores)

Origem: Escola Estadual Moacir Cândido | Destino: Escola Municipal Santo Agostinho | Seção 209 (396 eleitores)

Desterro do Melo (Zona 25)

Origem: Centro Pastoral Dom José Heleno (Salão Paroquial) | Destino: Salão da Biblioteca da E.E. Jaime Calmeto | Seção 135 (299 eleitores)

Inhapim (Zona 128)

Origem: Escola Municipal Elias Januário | Destino: Unidade Básica de Saúde dos Januários | Seção 139 (367 eleitores)

Itamarandiba (Zona 135)

Origem: Escola Municipal Gente Pequena | Destino: Escola Estadual Professor Teodorinho Fernandes | Seção 92 (326 eleitores)

Origem: Escola Municipal Gente Pequena | Destino: Escola Estadual Professor Teodorinho Fernandes | Seção 110 (313 eleitores)

Origem: Escola Municipal Gente Pequena | Destino: Escola Estadual Professor Teodorinho Fernandes | Seção 173 (218 eleitores)

Januária (Zona 148)

Origem: Associação Comunitária de Cabeceirinha | Destino: Escola Municipal de Cabeceirinha | Seção 344 (196 eleitores)

Origem: Associação Comunitária de Cabeceira de Tamboril | Destino: Salão Paroquial de Cabeceira de Tamboril | Seção 336 (106 eleitores)

Origem: Escola Estadual de Remansinho | Destino: Escola Municipal de Remansinho | Seção 172 (254 eleitores)

Origem: Escola Estadual de Remansinho | Destino: Escola Municipal de Remansinho | Seção 362 (252 eleitores)

Origem: Escola Municipal Bebiano Nunes da Mota / Vereda Grande | Destino: Associação Comunitária de Vereda Grande 2 | Seção 226 (369 eleitores)

Origem: Escola Municipal D. Judith Jacques | Destino: CEMEI Mundo Mágico | Seção 41 (172 eleitores)

Origem: Escola Municipal D. Judith Jacques | Destino: CEMEI Mundo Mágico | Seção 42 (170 eleitores)

Origem: Escola Municipal de Moradeiras | Destino: Associação Quilombola Novo Espaço/Moradeiras | Seção 248 (265 eleitores)

Origem: Escola Municipal de Moradeiras | Destino: Associação Quilombola Novo Espaço/Moradeiras | Seção 393 (191 eleitores)

Origem: Escola Municipal de Pará | Destino: Associação Pequenos Produtores Rurais e Agricultores de Pará | Seção 219 (200 eleitores)

Origem: Escola Municipal Dr. Roberto Monteiro Fonseca | Destino: Escola Estadual Princesa Januária | Seção 29 (144 eleitores)

Origem: Escola Municipal Dr. Roberto Monteiro Fonseca | Destino: Escola Estadual Princesa Januária | Seção 45 (149 eleitores)

Origem: Escola Municipal Veríssimo Fernandes-Sussuarana | Destino: Antigo Salão de Festas Fazenda Larga Igrejinha | Seção 230 (295 eleitores)

Mariana (Zona 171)

Origem: E. M. Professora Celina Célia Gomes | Destino: UBS Águas Claras | Seção 67 (350 eleitores)

Origem: E. M. Professora Celina Célia Gomes | Destino: UBS Águas Claras | Seção 68 (350 eleitores)

Montes Claros (Zona 185)

Origem: Escola Estadual Secundino Tavares | Destino: CEMEI São Norberto | Seção 335 (362 eleitores)

Origem: Escola Estadual Secundino Tavares | Destino: CEMEI São Norberto | Seção 362 (370 eleitores)

Origem: Escola Estadual Secundino Tavares | Destino: CEMEI São Norberto | Seção 381 (368 eleitores)

Origem: Escola Estadual Secundino Tavares | Destino: CEMEI São Norberto | Seção 393 (363 eleitores)

Origem: Escola Estadual Secundino Tavares | Destino: CEMEI São Norberto | Seção 452 (361 eleitores)

Origem: Escola Estadual Secundino Tavares | Destino: CEMEI São Norberto | Seção 499 (100 eleitores)

Nova Era (Zona 193)

Origem: Escola Estadual da Vila Santa Rosa | Destino: E. M. Antônio Andrade | Seção 42 (240 eleitores)

Origem: Escola Estadual da Vila Santa Rosa | Destino: E. M. Antônio Andrade | Seção 43 (241 eleitores)

Origem: Escola Estadual da Vila Santa Rosa | Destino: E. M. Antônio Andrade | Seção 44 (241 eleitores)

Origem: Escola Estadual da Vila Santa Rosa | Destino: E. M. Antônio Andrade | Seção 47 (245 eleitores)

Origem: Escola Estadual da Vila Santa Rosa | Destino: E. M. Antônio Andrade | Seção 77 (245 eleitores)

Origem: Escola Estadual da Vila Santa Rosa | Destino: E. M. Antônio Andrade | Seção 85 (246 eleitores)

Origem: Escola Estadual da Vila Santa Rosa | Destino: E. M. Antônio Andrade | Seção 91 (243 eleitores)

Ressaquinha (Zona 25)

Origem: Escola do Vargem do Amargoso | Destino: Salão Comunitário da Vargem do Amargoso | Seção 32 (278 eleitores)

Rio Piracicaba (Zona 150)

Origem: Sede do Congado (Jorge) | Destino: Escola Estadual Antonino Ferreira Mendes | Seção 215 (267 eleitores)

Origem: Sede do Congado (Jorge) | Destino: Escola Estadual Antonino Ferreira Mendes | Seção 216 (266 eleitores)

Origem: Sede do Congado (Jorge) | Destino: Escola Estadual Antonino Ferreira Mendes | Seção 217 (268 eleitores)

Origem: Sede do Congado (Jorge) | Destino: Escola Estadual Antonino Ferreira Mendes | Seção 218 (277 eleitores)

Santa Juliana (Zona 340)

Origem: Centro Educacional Maria de Lourdes Rodrigues- Dona Negrinha | Destino: E. E. Santa Juliana | Seção 94 (305 eleitores)

Origem: Centro Educacional Maria de Lourdes Rodrigues- Dona Negrinha | Destino: E. E. Santa Juliana | Seção 96 (208 eleitores)

Senhora dos Remédios (Zona 25)

Origem: Escola Estadual Prefeito José Paulo de Assis | Destino: Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho | Seção 68 (253 eleitores)

Origem: Escola Estadual Prefeito José Paulo de Assis | Destino: Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho | Seção 133 (253 eleitores)

Três Corações (Zona 272)

Origem: CRAS II - Grêmio Nestlé | Destino: Escola Municipal Rotary | Seção 72 (359 eleitores)

Origem: CRAS II - Grêmio Nestlé | Destino: Escola Municipal Rotary | Seção 109 (341 eleitores)

Origem: CRAS II - Grêmio Nestlé | Destino: Escola Municipal Rotary | Seção 133 (350 eleitores)

Ubá (Zona 275)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Colégio Objetivo | Seção 105 (324 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Colégio Objetivo | Seção 106 (324 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Colégio Objetivo | Seção 107 (320 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Colégio Objetivo | Seção 108 (326 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Escola Estadual Senador Levindo Coelho | Seção 109 (381 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Escola Estadual Senador Levindo Coelho | Seção 110 (385 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Escola Estadual Senador Levindo Coelho | Seção 316 (384 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Escola Estadual Senador Levindo Coelho | Seção 329 (391 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Escola Estadual Senador Levindo Coelho | Seção 330 (392 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Escola Estadual Senador Levindo Coelho | Seção 402 (327 eleitores)

Origem: E. E. Dep. Carlos Peixoto Filho (Polivalente) | Destino: Escola Estadual Senador Levindo Coelho | Seção 479 (190 eleitores)

Ubaporanga (Zona 71)

Origem: Escola Municipal Dr. Almério de Rezende | Destino: Câmara Municipal de Ubaporanga | Seção 362 (205 eleitores)

Origem: Escola Municipal Dr. Almério de Rezende | Destino: Câmara Municipal de Ubaporanga | Seção 400 (311 eleitores)

Origem: Escola Municipal Dr. Almério de Rezende | Destino: Câmara Municipal de Ubaporanga | Seção 402 (301 eleitores)

Origem: Escola Municipal Dr. Almério de Rezende | Destino: Secretaria Municipal de Educação | Seção 404 (235 eleitores)

Unaí (Zona 280)