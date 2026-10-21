Quaest: Flávio tem 45% e Lula, 44%, a quatro dias do 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 45% das intenções de voto e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 44%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21/10), a quatro dias do segundo turno. A diferença de um ponto está dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, e os dois seguem tecnicamente empatados. A votação será no domingo (25/10).

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Em relação à rodada anterior, Flávio oscilou um ponto para baixo, e Lula manteve o mesmo índice. Brancos, nulos e indecisos somam 11%.

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Cenário do segundo turno (votos totais)

Flávio Bolsonaro (PL): 45% (46% na rodada anterior)

Lula (PT): 44% (44%)

Pesquisa anterior

Na Quaest divulgada em 14 de outubro, a primeira do instituto no segundo turno, Flávio tinha 46% e Lula, 44%, também em empate técnico. Na pesquisa espontânea daquela rodada, em que o entrevistado não recebe a lista de nomes, o senador tinha 43% e o presidente, 42%.

Além das intenções de voto, a nova rodada mediu a rejeição aos candidatos, o grau de certeza do voto e o possível efeito eleitoral da aprovação do fim da escala de trabalho 6x1.

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Metodologia

A Quaest ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais domiciliares, entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Grupo Globo, custou R$ 338.178 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.