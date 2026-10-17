Saiba que pesquisa vai medir impacto do debate na Band e das entrevistas na Globo
Levantamento avalia o cenário do segundo turno após sabatinas na TV Globo e do debate na Band
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A Quaest divulga na próxima quarta-feira (21/10) a primeira pesquisa do instituto sobre o segundo turno após as entrevistas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro à TV Globo e ao debate da Band, que será realizado neste domingo (18/10). O levantamento inédito avalia o cenário da corrida eleitoral após as sabatinas exibidas pela emissora.
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O petista participou da sabatina na quinta-feira (15/10), enquanto o senador concedeu entrevista na sexta-feira (16/10).
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Os pesquisadores da Quaest vão às urnas entre os dias 17 e 20 de outubro. Ao todo, a pesquisa contará com 2.154 entrevistas, realizadas de forma presencial com os eleitores ao longo do período de consulta.
O levantamento foi contratado em parceria pelo jornal "O Globo" e pela TV Globo. Os números apresentam margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro junto à Justiça Eleitoral foi feito sob o código BR-08535/2026.
Resultado da pesquisa anterior
Na Quaest anterior, divulgada na quarta-feira, Flávio Bolsonaro apareceu numericamente à frente, com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. O cenário apontou um empate no limite da margem de erro.
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A margem de erro informada pelo instituto é de dois pontos percentuais para mais ou para menos sobre o resultado obtido pelos candidatos.