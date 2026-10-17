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ELEIÇÕES 2026

Saiba que pesquisa vai medir impacto do debate na Band e das entrevistas na Globo

Levantamento avalia o cenário do segundo turno após sabatinas na TV Globo e do debate na Band

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E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/10/2026 14:47 - atualizado em 17/10/2026 14:48

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Eleições de 2026: videntes revelam quem deve vencer a disputa presidencial
Lula e Flávio Bolsonaro crédito: Divulgação / Evaristo Sa / AFP

A Quaest divulga na próxima quarta-feira (21/10) a primeira pesquisa do instituto sobre o segundo turno após as entrevistas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro à TV Globo e ao debate da Band, que será realizado neste domingo (18/10). O levantamento inédito avalia o cenário da corrida eleitoral após as sabatinas exibidas pela emissora.

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O petista participou da sabatina na quinta-feira (15/10), enquanto o senador concedeu entrevista na sexta-feira (16/10).

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Os pesquisadores da Quaest vão às urnas entre os dias 17 e 20 de outubro. Ao todo, a pesquisa contará com 2.154 entrevistas, realizadas de forma presencial com os eleitores ao longo do período de consulta.

O levantamento foi contratado em parceria pelo jornal "O Globo" e pela TV Globo. Os números apresentam margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro junto à Justiça Eleitoral foi feito sob o código BR-08535/2026.

Resultado da pesquisa anterior

Na Quaest anterior, divulgada na quarta-feira, Flávio Bolsonaro apareceu numericamente à frente, com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. O cenário apontou um empate no limite da margem de erro.

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A margem de erro informada pelo instituto é de dois pontos percentuais para mais ou para menos sobre o resultado obtido pelos candidatos.

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