Os lances da campanha que devem ser cruciais no 2º turno da corrida pelo Planalto

O duelo entre Flávio Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está a nada menos de 15 dias para ter finalmente um vencedor. No sprint final de um período de campanha curtíssimo, as atenções das campanhas dos dois candidatos que disputam o segundo turno da corrida presidencial estarão especialmente concentradas em viagens estratégias pelo país, nos cálculos sobre a participação dos candidatos nos debates na televisão e, claro, nas principais pesquisas de intenção de voto. São lances que tendem a ser fundamentais nesta reta final.

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A primeira rodada de pesquisa após a primeiro turno trouxe Flávio numericamente à frente de Lula, com quarto pontos percentuais. As expectativas de um lado e de outro são, claro, inversas: enquanto o comitê de Flávio aposta na ampliação da vantagem para percentuais fora da margem de erro, a campanha petista espera um salto de Lula, contando com a mobilização de apoiadores nas redes sociais e com a votação da proposta de redução da jornada 6×1, prometida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para a próxima quarta-feira, 14.

Entre muitas pesquisas que devem circular até o dia do segundo turno, 25 de outubro, as atenções das campanhas e dos eleitores mais atentos estarão voltadas para as sondagens dos principais institutos. A próxima pesquisa da Quaest, encomendada pelo grupo Globo, tem previsão de ser divuldada exatamente na quarta, dia previsto para a votação da PEC da 6×1 no Senado. As entrevistas serão realizadas entre este sábado, 10, e terça-feira, 13. Também deverá sair mais uma rodada do Datafolha, embora até esta sexta, 9, não houvesse ainda registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Outra frente importante da corrida está nos debates. Tanto Lula quanto Flávio dizem que participarão de pelo menos três confrontos. Um deles, marcado para quinta-feira, 15, está sendo organizado por um pool de empresas de comunicação formado por SBT News, CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Novabrasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV! e Rede Vida. Outro debate, já tradicional, é o da Band, que deve ocorrer no domingo, 18. Por fim, haverá o da TV Globo, marcado para o dia 23 de outubro, dois dias antes do segundo turno. Antes disso, a Globo fará sabatinas com os dois candidatos: Lula irá na quinta, 15 (há, nesse compromisso, uma superposição de data com o debate do pool liderado pelo SBT), e Flávio na sexta, 16. Lula havia confirmado presença em outro debate, da Record, marcado para este domingo, 11, mas o programa foi cancelado pela própria emissora, que alegou incompatibilidade de agenda dos candidatos.

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As duas campanhas também apostam nas viagens por regiões estratégicas do país para conquistar votos nas próximas duas semanas. O foco principal tanto de Flávio quanto de Lula estará na região Sudeste. Os pormenores das agendas ainda estão sendo definidos. Na próxima semana, o petista deve ir a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro tem compromisso ainda neste fim de semana em São Gonçalo (RJ), em em cidades do estado de São Paulo. A previsão é que ele também visite Salvador na próxima sexta-feira, 16.