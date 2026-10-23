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ELEIÇÕES

"Vidente dos famosos" tira as cartas e crava novo presidente da República

Mestré José aposta no futuro político nacional, debate os efeitos da polarização e revela previsões do tarô para as urnas

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CB
Correio Braziliense
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Repórter
23/10/2026 19:02 - atualizado em 23/10/2026 19:06

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Mestre José faz tiragem de cartas durante sua participação em podcast para prever cenário político
Mestre José faz tiragem de cartas durante sua participação em podcast para prever cenário político crédito: Reprodução/YouTube

O vidente Mestre José, conhecido como "o vidente dos famosos", participou do podcast PodquePariu para debater o cenário político brasileiro e apresentar previsões obtidas por meio do tarô.

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Durante a conversa com os três apresentadores, os participantes debateram a polarização e a futilidade de romper laços familiares ou de amizade por divergências partidárias. O diálogo destacou que guardar rancor adoece as pessoas e que os políticos sequer sabem da existência individual de cada eleitor.

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Ao abordar os conflitos entre eleitores, o convidado deixou um alerta: "Quando eu vejo dois amigos que estudaram junto, cresceram junto, brigando por Bolsonaro e Lula... aí os caras briga com pessoas que cresceram junto (...) e os caras nem sabe que ele existem. A grande verdade é essa: pare de brigar por política."

O vidente também relacionou mágoas a problemas de saúde: "O ódio, a mágoa... até a medicina já diz que gera câncer. Todo mundo que é muito rancoroso, mágoa, normalmente tem problema (...). A gente tem que perdoar, gente. Todo mundo tem seu dia mal."

Previsões do tarô para a disputa eleitoral

Ao retirar cartas durante a transmissão, Mestre José afirmou repetidamente que Luiz Inácio Lula da Silva vencerá a eleição contra Flávio Bolsonaro. Ele apontou uma virada histórica: "O Lula vai virar as eleições. (...) Ele nunca virou uma eleição, ele vai virar a primeira porque é a última dele, pronto. Para ficar pra história."

Em seguida, ao exibir a tiragem das cartas, ele confirmou o resultado: "Primeiro tarô, dá uma olhada... virou, irmão. Vitória! Tá escrito ali: vitória."

A previsão motivou uma aposta no estúdio envolvendo um churrasco de picanha: "Se o Lula perder, você pagou? Pago com bom grado. (...) Lula ganhando, vai picanha todos lá no Fogo Forte."

Máquina pública e cenário político

O convidado afirmou que governar com "a caneta na mão" confere vantagem estratégica no segundo turno. A análise também frisou a importância do comparecimento e da mobilização do eleitorado, com atenção especial para a região Nordeste.

O programa avaliou figuras da direita e o impacto das redes sociais. Sobre a capacidade de comunicação de Nikolas Ferreira, Mestre José comentou: "o Nicolas é uma máquina, né irmão? (...) Não dá para negar que ele é muito forte cara, estamos falando de um estado, imagina isso a nível nacional."

Ao ser consultado sobre a atuação de Sérgio Moro, o vidente interpretou nas cartas que ele será um governante de mandato único.

Veja trecho da participação no podcast:

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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