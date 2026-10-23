Canal Exército do Lula chega a 10 milhões de inscritos no WhatsApp

O canal Exército do Lula atingiu 10 milhões de inscritos no WhatsApp pouco antes das 18h desta sexta-feira (23/10). A marca foi alcançada horas depois de o deputado federal André Janones (Rede-MG) convocar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a aderir ao espaço. Por volta das 12h30, o parlamentar afirmou que havia uma tentativa de derrubar o canal e pediu ajuda para atingir a meta ainda no dia de hoje.

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A mobilização ocorreu em meio a disputa acirrada em torno das eleições de 2026, quando a comunicação digital e a capacidade de engajar militantes nas redes se tornam instrumentos importantes para partidos e lideranças.

"Estão querendo derrubar o canal do Exército do Lula! Quem aí for 13, entra lá pra ajudar a gente?", escreveu Janones na mensagem enviada ao grupo. O deputado afirmou que faltavam 100 mil pessoas para alcançar o objetivo e pediu que os integrantes compartilhassem o espaço com outros apoiadores.

Pouco antes das 18h, após o canal atingir a marca estabelecida, Janones comemorou o resultado e respondeu às críticas que, segundo ele, recebeu ao anunciar a meta. "Quando eu falei em 10 milhões vocês me chamaram de louco! Me chamaram de louco por eu acreditar em vocês mais do que vocês mesmos!", escreveu.

Em seguida, o parlamentar atribuiu o resultado à mobilização coletiva. "Acreditem no que estou falando: nada é mais forte do que a força coletiva! Eles conseguem parar um homem mas não conseguem parar um povo!", afirmou.

Mobilização política no WhatsApp

O Exército do Lula é um espaço digital voltado à articulação e à mobilização de apoiadores do presidente. A iniciativa se insere em uma estratégia política que utiliza plataformas de mensagens para disseminar conteúdos, aproximar militantes e ampliar o alcance de pautas favoráveis ao governo e ao PT.

O WhatsApp tem características que o tornam relevante nesse tipo de mobilização: permite a circulação rápida de mensagens e conteúdos entre usuários e facilita o contato direto com públicos politicamente engajados. Os canais da plataforma funcionam como espaços de transmissão de informações aos inscritos, sem a dinâmica de conversa aberta típica dos grupos tradicionais.

André Janones e a disputa de 2026

Deputado federal por Minas Gerais, André Janones ganhou projeção nacional ao utilizar as redes sociais para mobilizar apoiadores de Lula e confrontar adversários políticos.

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A atuação do parlamentar se conecta a uma transformação mais ampla nas campanhas eleitorais brasileiras: além dos horários eleitorais, dos comícios e da cobertura da imprensa, candidaturas e grupos políticos investem em comunidades digitais capazes de manter a mobilização para além dos períodos oficiais de campanha.