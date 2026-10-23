Janones crava reeleição de Lula: 'Onda que vai varrer a extrema direita'

O deputado federal André Janones (Rede) "cravou" que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reeleito Presidente da República no próximo domingo (25/10). Segundo o "general" do "Exército do Lula", está sendo gerada uma onda que terá seu ápice no dia das eleições.

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Em suas redes sociais, o deputado reeleito relembrou previsões feitas antes e depois do primeiro turno, que se tornaram realidade, para pedir que apoiadores "confiem nele" quando diz que Lula vencerá o pleito.



"Acertei que Flávio ultrapassaria Lula nas pesquisas, depois acertei que Flávio terminaria na frente, agora estava falando igual um papagaio tem duas semanas que nós íamos empatar entre quarta e quinta-feira e ninguém me ouvia! Agora espero que acreditem em mim!", escreveu, no X.

A nova previsão do parlamentar, então, é a de que o petista vencerá as eleições presidenciais. Para ele, existe uma "onda" gerada que atingirá seu ápice no domingo, e "varrerá" a extrema direita do Brasil.

"Está sendo gerada uma onda e o ápice dela será no domingo! Uma onda que vai varrer a extrema direita do país, que fará com que o mundo inteiro veja no Brasil o último bastião da democracia no mundo, e que reelegerá Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil!", finalizou, no post.

Acertei que Flávio ultrapassaria Lula nas pesquisas , depois acertei que Flávio terminaria na frente , agora estava falando igual um papagaio tem duas semanas que nós íamos empatar entre quarta e quinta feira e ninguém me ouvia! Agora espero que acreditem em mim! Está sendo gerada uma onda e o ápice dela será no domingo! Uma onda que vai varrer a extrema direita do país, que fará com que o mundo inteiro veja no Brasil o último bastião da democracia no mundo , e que reelegerá LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA presidente do Brasil! — André Janones (@AndreJanonesMG) October 23, 2026

Em outra ocasião, na última quarta-feira (21/10), Janones havia afirmado que sabia fazer a leitura das redes, e que o pleito presidencial parecia um filme que ele já havia assistido antes de todo mundo. O deputado afirmou, no mesmo dia, que a trajetória até o dia da eleição seria "épico".

"É muito louco isso! A sensação que eu tenho é que estamos todos juntos vendo o mesmo filme, só que eu já assisti antes e sei o final, mas vocês não! Eu fico olhando para vocês e chega a ser engraçado ver o desespero de vocês em cada cena, quando eu já sei o que vai acontecer! (...) Eu custo a acreditar que em um país com mais de 200 milhões de pessoas, eu sou único que sabe ler e sentir os sinais das redes!", declarou.

Eu acertei que o Flavio passaria nas pesquisas, depois acertei que ele terminaria o primeiro turno na frente! Eu nao sou otimista, eu apenas SEI FAZER A LEITURA DAS REDES, caralho!!! — André Janones (@AndreJanonesMG) October 21, 2026

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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