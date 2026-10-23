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Lula vira ou não? O que dizem as campanhas a dois dias do desfecho das eleições 2026

A corrida presidencial que levou os dois nomes mais óbvios à rodada final chega ao fim sem favorito declarado e com o país, sem surpresa alguma, completamente dividido

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/10/2026 11:36

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Lula vira ou não? O que dizem as campanhas a dois dias do desfecho das eleições 2026
Lula vira ou não? O que dizem as campanhas a dois dias do desfecho das eleições 2026 crédito: Foto: Vittor Sales/Ricardo Stuckert

Quem vai ganhar no domingo, 25 de outubro de 2026?

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Flávio Bolsonaro, que ficou à frente no primeiro turno? Ou Lula, que mudou a campanha e ganhou um gás nas últimas três semanas?

A turma de Flávio não esconde que se assustou com a reação da campanha petista. Mas diz estar segura. E jura que os trackings mostram o candidato do PL se mantendo na dianteira, com até três pontos de vantagem.

A turma de Lula está animada e confiante na virada, que seria histórica. Compara a campanha neste segundo turno a um carro de Fórmula 1 que faz a ultrapassagem no vácuo e que ninguém vai conseguir parar.

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Esta coluna responderia como um ministro do governo Lula: “Está difícil dar um palpite”.

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