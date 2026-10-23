Transição em Minas: Cleitinho prioriza a saúde em primeira reunião com Simões

A equipe de transição do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) se reúne com a comissão do atual governador Mateus Simões (PSD) nesta sexta-feira (23/10). O primeiro encontro oficial debate programas, ações e pontos de atenção voltados para a área da saúde. O processo de sucessão dura um mês.

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Cleitinho venceu a disputa no primeiro turno com 55,40% dos votos válidos. O político de Divinópolis assume o comando do Executivo estadual a partir de janeiro do próximo ano.

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Os trabalhos começaram em 6 de outubro, data em que Simões organizou um encontro com o secretariado e as forças de segurança. As reuniões seguintes contam com transmissão ao vivo nos canais institucionais do estado.

Os dirigentes das pastas estaduais apresentarão relatórios de entrega, prestação de contas de projetos e alertas estratégicos para os primeiros 90 dias da futura administração. Pelo governo atual, a condução cabe aos secretários Marcel Beghini, da Casa Civil, e Silvia Listgarten, de Planejamento e Gestão.

Na reunião inaugural, Mateus Simões destacou as diretrizes do trabalho conjunto: “O objetivo é que a gente não tenha nenhum prejuízo para a população, por sequência de informação, pela sequência de programas, de forma que o próximo governo possa assumir uma máquina que está andando. A gente considera que ela andou muito bem ao longo desses últimos oito anos. Não gostaríamos de ter quebra de continuidade. Nós vamos fazer isso da forma mais profissional e pública que já se viu no Brasil”, ponderou.

Composição da equipe e pedidos financeiros

Sob coordenação do vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), o grupo conta com 26 nomes anunciados. A atuação dos membros não prevê remuneração nem garante cargos futuros no governo estadual.

Entre os participantes estão o deputado federal eleito Gleidson Azevedo (PL), o ex-candidato ao governo Gabriel Azevedo (MDB), a procuradora Liana Portilho Mattos, o servidor do Tesouro Nacional Bruno Westin Prado Soares Leal e Dr. Bernardo Guimarães, cotado para assumir a Secretaria de Saúde.

A comissão enviou ofício formal solicitando detalhamentos sobre a condição financeira de Minas Gerais. O pedido prioriza informações das contas projetadas para 2027 e dados da folha de pagamento.

Cronograma das reuniões temáticas