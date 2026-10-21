Saúde pauta primeiro encontro de Cleitinho com equipe de Mateus Simões
Sucessão oficializa ações estratégicas para os próximos quatro anos de governo
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A equipe de transição do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) se reúne com a comissão do atual governador Mateus Simões (PSD) nesta sexta-feira (23/11). O primeiro encontro oficial debate programas, ações e pontos de atenção voltados para o setor da saúde. O processo tem a duração de um mês.
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Cleitinho venceu o pleito no primeiro turno com 55,40% dos votos válidos. O político de Divinópolis assume o comando do Executivo estadual a partir de janeiro do próximo ano.
O processo de transição do governo mineiro começou em 6 de outubro, data em que Simões organizou uma reunião com o secretariado e as forças de segurança. Os encontros seguintes ocorrem com transmissão ao vivo nos canais institucionais do estado.
Os dirigentes das pastas estaduais apresentarão relatórios de entrega, prestação de contas de projetos e alertas estratégicos para os primeiros 90 dias da futura administração.
Pela administração estadual, a condução cabe aos secretários de Casa Civil, Marcel Beghini, e de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten. Na reunião inaugural, Mateus Simões frisou as diretrizes do trabalho conjunto: "O objetivo é que a gente não tenha nenhum prejuízo para a população, por sequência de informação, pela sequência de programas, de forma que o próximo governo possa assumir uma máquina que está andando. A gente considera que ela andou muito bem ao longo desses últimos oito anos. Não gostaríamos de ter quebra de continuidade. Nós vamos fazer isso da forma mais profissional e pública que já se viu no Brasil".
Composição da comissão de transição
Sob coordenação do vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), o grupo tem 26 nomes anunciados. A atuação dos integrantes não prevê remuneração nem garantia de cargos futuros na gestão estadual.
Entre os participantes estão o deputado federal eleito Gleidson Azevedo (PL), o ex-candidato ao governo de Minas Gabriel Azevedo (MDB), a procuradora Liana Portilho Mattos e o servidor do Tesouro Nacional Bruno Westin Prado Soares Leal.
A equipe enviou ofício formal solicitando detalhamentos sobre a condição financeira de Minas Gerais, com foco nas contas projetadas para 2027 e dados da folha de pagamento.
Cronograma das reuniões temáticas
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6/10: reunião inaugural com secretariado
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23/10: Saúde
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26/10: Infraestrutura
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27/10: Educação
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28/10: Desenvolvimento Econômico
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29/10: Segurança Pública
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3/11: Parceiros externos (Comunitas)
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4/11: Meio ambiente
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10/11: Agropecuária
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11/11: desenvolvimento social
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12/11: Cultura e Turismo
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16/11: Secretaria de Governo e Secretaria Geral
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17/11: Fazenda
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18/11: Propag
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19/11: Planejamento e Gestão
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23/11: demais parceiros externos