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RETA FINAL

Disputa acirrada em BH: atos de Lula e Flávio mobilizam a capital

Com caminhadas e trios elétricos, pré-campanha toma as ruas de Belo Horizonte; entenda o impacto da presença de figuras nacionais nas eleições

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
21/10/2026 12:11 - atualizado em 21/10/2026 12:54

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Disputa acirrada em BH: atos de Lula e Flávio movimentam a capital
Lula e Flávio Bolsonaro intensificam a campanha eleitoral com agendas em Minas Gerais e outros estados na reta final antes do segundo turno crédito: Evaristo SA e Mauro PIMENTEL / AFP

O candidato à reeleição, Lula (PT), fará uma caminhada na região central de Belo Horizonte nesta quarta-feira (21/10). A concentração do público está marcada para as 15h, na Praça Ruy Barbosa, ao lado da Praça da Estação, no Centro. O início do ato ocorrerá às 17h, com a presença confirmada de artistas, deputados, deputadas, apoiadores e outras lideranças políticas.

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No sábado (24/10), segundo a CNN, o senador Flávio Bolsonaro (PL) realiza um ato na capital mineira. Flávio iniciará o dia em Belo Horizonte participando de uma motociata da Praça do Papa até a Praça da Liberdade. No local, haverá a concentração do " Bloquinho 22", evento criado pelo deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) na campanha deste ano.

Leia Mais

Em Minas Gerais, Flávio Bolsonaro abriu uma vantagem de 600 mil votos sobre Lula no primeiro turno. A margem é equivalente à que Lula obteve sobre Jair Bolsonaro na eleição de 2022 no mesmo estado.

Atos no Rio de Janeiro e em São Paulo

No mesmo dia, à noite, Flávio encerra sua campanha no Rio de Janeiro, em Copacabana.

Luiz Inácio Lula da Silva adotará uma estratégia diferente no último dia de campanha. Pela manhã, o petista realizará um ato com artistas que o apoiam no Rio de Janeiro e, à tarde, repetirá o formato em São Paulo.

A aposta do candidato é mobilizar multidões por meio do apoio de personalidades do mundo artístico. Os atos ocorrerão em dois dos maiores colégios eleitorais do país, locais onde Lula perdeu no primeiro turno.

Pesquisas de intenção de voto

Levantamentos divulgados nesta quarta-feira (21/10) trazem os números da disputa presidencial:

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