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ELEIÇÕES 2026

Palver: Flávio tem 50% e Lula, 48%, em empate técnico

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21/10) mostra senador estável e presidente com oscilação de um ponto para baixo em relação ao levantamento anterior

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
21/10/2026 08:40

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Sem Lula e Flávio Bolsonaro, os debates ainda importam? O que dizem os especialistas
Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no segundo turno das eleições presidenciais, considerando a margem de erro de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos crédito: BBC Geral

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50% das intenções de voto na disputa pela Presidência da República, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 48%, segundo pesquisa Palver divulgada nesta quarta-feira (21/10). 

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Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no segundo turno das eleições presidenciais, considerando a margem de erro de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 13 de outubro, Flávio Bolsonaro manteve os mesmos 50% das intenções de voto. Já Lula oscilou um ponto percentual para baixo, passando de 49% para 48%. A variação está dentro da margem de erro do levantamento.

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A pesquisa Palver entrevistou 5 mil eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 18 e 20 de outubro, por meio da internet. As entrevistas foram realizadas em todas as regiões do país. O levantamento tem margem de erro de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04612/2026.

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