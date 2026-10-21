Janones sobre ações pró-Lula: ‘Até domingo será épico’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) prometeu, nesta quarta-feira (21/10), intensificar as ações de mobilização digital em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reta final do segundo turno das eleições presidenciais. Em publicação no X (antigo Twitter), o parlamentar antecipou novas iniciativas até a votação, marcada para domingo (25/10). “Daqui até domingo será épico! Se preparem!”, escreveu.

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A declaração ocorre em meio ao crescimento do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, administrado pelo deputado mineiro, que ultrapassou a marca de 6 milhões de seguidores nessa terça-feira (20/10). Às 8h00 desta quarta-feira, o espaço reunia 6,8 milhões de participantes. Janones estabeleceu como nova meta alcançar 7 milhões de seguidores até o meio-dia de hoje.

Daqui até domingo será épico! Se preparem! ???? — André Janones (@AndreJanonesMG) October 21, 2026

O canal é utilizado para mobilizar apoiadores do presidente e ampliar a circulação de conteúdos favoráveis à sua candidatura nas redes sociais. Como parte da estratégia para ampliar o alcance da iniciativa, Janones anunciou que o canal permanecerá sem novas publicações até atingir a meta de 7 milhões de seguidores. Caso o número seja alcançado, o deputado prometeu divulgar um cálculo que, segundo ele, demonstraria a vitória de Lula na disputa presidencial.

Daqui até domingo será épico! Se preparem! ???? — André Janones (@AndreJanonesMG) October 21, 2026

“Eu vou provar pra vocês matematicamente que o Lula está reeleito presidente do Brasil”, declarou o parlamentar. Janones também antecipou que apresentará a “última grande missão” da campanha no segundo turno, iniciativa que, nas palavras dele, vai “sacramentar a vitória do Lula”.

Em outra publicação feita durante a madrugada desta quarta-feira, o deputado afirmou ter confiança em sua capacidade de interpretar o comportamento dos eleitores nas plataformas digitais. Janones comparou o cenário eleitoral a um filme cujo desfecho, segundo ele, já seria conhecido.

“É muito louco isso! A sensação que eu tenho é que estamos todos juntos vendo o mesmo filme, só que eu já assisti antes e sei o final, mas vocês não!”, escreveu.

Na mesma publicação, Janones citou previsões que afirma ter feito sobre o desempenho eleitoral do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), adversário de Lula no segundo turno. O parlamentar declarou que havia antecipado tanto o crescimento do candidato nas pesquisas quanto sua vantagem na votação do primeiro turno.

“Eu acertei que o Flávio passaria nas pesquisas, depois acertei que ele terminaria o primeiro turno na frente! Eu não sou otimista, eu apenas sei fazer a leitura das redes”, ponderou.

Eu acertei que o Flavio passaria nas pesquisas, depois acertei que ele terminaria o primeiro turno na frente! Eu nao sou otimista, eu apenas SEI FAZER A LEITURA DAS REDES, caralho!!! — André Janones (@AndreJanonesMG) October 21, 2026

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As declarações fazem parte da estratégia de mobilização digital conduzida por Janones nos últimos dias da campanha presidencial. Com a votação marcada para domingo, o deputado aposta no crescimento do canal de WhatsApp e no engajamento dos apoiadores para ampliar a circulação de mensagens favoráveis a Lula.