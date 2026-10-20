Janones deixa UTI com recado misterioso e promete 'batalha final'

O deputado federal André Janones (Rede-MG) anunciou que vai receber alta nesta terça-feira (20/10) do Hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi, em São Paulo, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com arritmia cardíaca. Em publicação no fim da noite de segunda-feira (19), ele disse que deixaria o hospital às 13h13 em ponto, pela porta da frente, para coordenar a mobilização nas redes sociais a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reta final do segundo turno.

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Na mensagem, Janones afirmou que vai comandar o “maior exército democrático do mundo” e previu a vitória de Lula. Ele também disse que pretende conversar com apoiadores na saída do hospital e passar orientações sobre os próximos passos da campanha.

“Bom dia ! Hoje às 13:13 vou ter alta hospitalar. Na saída do hospital, vou aproveitar pra bater um papo pessoalmente com vocês e passar algumas orientações e direcionamentos sobre os próximos passos para a batalha final que se aproxima. Quem puder comparecer, está convidado. Será às 13:13 hs, no hospital Vila Nova Star”, escreveu Janones.

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Internação após o debate

Segundo a assessoria do deputado, ele deu entrada no hospital por volta das 2h de segunda-feira, com quadro de arritmia grave e falta de ar. O atendimento é coordenado pela cardiologista Ludhmila Hajjar.

A internação ocorreu horas depois do debate entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizado na noite de domingo (18/10) pela Band e acompanhado por Janones presencialmente. Ainda no domingo, ele publicou no Instagram um vídeo com análise do debate em que se queixava de exaustão.

Boletim médico divulgado pelo hospital na segunda-feira informou que o quadro clínico do parlamentar evoluía de forma favorável, com previsão de alta em até 48 horas caso a estabilidade se mantivesse.

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“General do Lula”

Janones é o único administrador do canal “Exército do Lula”, que reúne 5,5 milhões de seguidores e é um dos principais instrumentos de mobilização da esquerda nas redes neste segundo turno. No grupo, o deputado se apresenta como “General do Lula”. A votação será no domingo, 25 de outubro.