'Exército de Lula': Janones cria grupo no WhatsApp em apoio à reeleição

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O deputado federal reeleito André Janones (Rede) criou um grupo no WhatsApp chamado "Exército de Lula" para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Em menos de 24 horas, mais de 500 mil pessoas entraram no grupo, segundo o parlamentar.

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Lula e Flávio Bolsonaro (PL) avançaram para o segundo turno da eleição presidencial. Flávio terminou a primeira etapa na liderança, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula teve 45,16%. A diferença entre os dois foi de 1,87 ponto percentual. A segunda etapa da eleição está marcada para 25 de outubro.

A iniciativa faz parte da estratégia de Janones para ampliar a comunicação em apoio à candidatura de Lula até o segundo turno. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado afirmou que a mobilização será decisiva para a disputa. “Vamos ganhar essa eleição. Lula será reeleito presidente do Brasil", declarou.

Janones também disse ter previsto o crescimento de Flávio Bolsonaro durante a campanha e disse que, até poucas semanas atrás, havia risco de Lula ficar fora da Presidência já no primeiro turno. Segundo o deputado, a mudança no cenário ocorreu após o governo Lula intensificar ações e a campanha passar a se comunicar de forma mais próxima do eleitorado.

"A gente começou a se unir, o presidente começou a agir, teve várias ações com impacto na vida das pessoas. A gente começou a falar a língua do povo", declarou.

Mobilização nas redes

O parlamentar também destacou que não fez campanha própria para a reeleição. Segundo ele, não realizou atos, pedidos por votos, panfletagem, carreatas ou reuniões eleitorais. Ainda assim, foi reeleito para o terceiro mandato na Câmara dos Deputados. "Não fiz campanha, postei uns videozinhos lá (redes sociais) e só e entrei de sola na cabeça do presidente. Não me arrependo, faria de novo”, afirmou.

Janones disse que abriu mão da campanha própria para concentrar esforços na reeleição de Lula. Para ele, o resultado nas urnas mostrou que a estratégia deu resultado e permitiu que os apoiadores assumissem parte do trabalho de campanha. "Consegui graças a Deus em primeiro lugar, e a vocês, que fizeram minha ‘campanha’ enquanto o que é mais importante neste momento, que é reeleger nosso presidente Lula."

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Na avaliação do deputado, a campanha de segundo turno deve ser baseada em dois pontos: comunicação direta com o eleitor e união dos apoiadores. "Vamos ganhar a eleição. Primeiro, falando a língua do povo. Segundo, nos unindo", ressaltou.