Janones libera canal "Exército de Lula" durante internação

O deputado federal André Janones (Avante-MG) autorizou a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a utilizar o canal “Exército de Lula”, no WhatsApp, durante o período em que estiver internado.

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A equipe de campanha pretende retomar as publicações a partir desta terça-feira (20/10). O canal, coordenado pelo parlamentar, tem 5,4 milhões de seguidores e é uma das ferramentas de comunicação utilizadas por Janones para mobilizar apoiadores do presidente.

A última publicação no espaço foi feita à 0h40. Janones se identifica como “General do Lula” e é o único administrador do canal. Interlocutores da campanha disseram que ainda não haviam publicado novos conteúdos por respeito ao deputado e aguardavam o aval oficial para utilizar a plataforma. Com a autorização, a equipe de Lula poderá manter a comunicação com os seguidores durante o afastamento de Janones.

O parlamentar foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar arritmia cardíaca depois do debate presidencial promovido pela Rede Bandeirantes, no domingo (18/10).

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Segundo o último boletim médico, Janones apresenta evolução clínica favorável. A expectativa é que ele receba alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso sejam mantidas as atuais condições de estabilidade.