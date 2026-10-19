Lula sobre Flávio: 'Me senti incomodado de debater com miliciano'
Presidente repercute confronto direto na TV, destaca avanços do governo e convoca a população para defender as conquistas do país nas urnas
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O debate presidencial realizado nesse domingo (18/10) segue repercutindo. Usuários da internet e veículos de imprensa apontam a falta de propostas ao longo dos blocos do programa, a circulação de notícias falsas que já foram desmentidas e a ocorrência de ataques pessoais.
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Nesse contexto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou forte descontentamento ao avaliar o confronto direto contra o senador Flávio Bolsonaro. "Já debati com muita gente importante, do Brasil e do resto do mundo. Me senti muito incomodado de debater com um miliciano que foi preparado para mentir e desrespeitar a sabedoria do povo brasileiro. O Brasil não merece retrocessos. E nós não vamos abandonar nosso país", afirmou o petista em vídeo postado nas redes sociais.
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Diálogos com autoridades internacionais
Lula declarou que já conversou, negociou e esteve em debates com governantes de relevância global. Entre os nomes citados pelo presidente constam:
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Donald Trump (EUA)
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George W. Bush (EUA)
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Bill Clinton (EUA)
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Barack Obama (EUA)
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Alberto Fujimori (Peru)
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Hu Jintao (China)
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Dmitri Medvedev (Rússia)
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Vladimir Putin (Rússia)
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Emmanuel Macron (França)
O presidente classificou o senador como desqualificado, afirmando que dele não se tira uma única meia-verdade. Segundo Lula, o concorrente foi instruído para mentir e ignorar o discernimento da população brasileira.
Histórico da economia e programas sociais
Lula relembrou o cenário econômico dos mandatos anteriores, ressaltando que assumiu a presidência em crise em 2003 e levou o país ao posto de sétima economia do mundo em 2010. O presidente declarou ter recebido a nação novamente, em 2023, sem dez ministérios, sem merenda escolar e sem Farmácia Popular.
Ao defender os resultados da atual gestão, Lula citou avanços:
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registro da menor inflação
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alcance da maior massa salarial
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recuperação geral do país
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O petista declarou que o povo ainda precisa de mais realizações, o que exige competência. Lula também criticou a falta de vivência profissional do oponente. "Não podem acreditar numa pessoa que nunca andou de ônibus, nunca conheceu o chão de fábrica, nunca conheceu o trabalho, não sabe o que é uma carteira profissional. Vocês não podem acreditar que uma pessoa dessa pode governar o Brasil."