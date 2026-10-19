Lula sobre Flávio: “Me senti incomodado de debater com miliciano”

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O debate presidencial realizado nesse domingo (18/10) segue repercutindo. Usuários da internet e veículos de imprensa apontam a falta de propostas ao longo dos blocos do programa, a circulação de notícias falsas que já foram desmentidas e a ocorrência de ataques pessoais.

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Nesse contexto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou forte descontentamento ao avaliar o confronto direto contra o senador Flávio Bolsonaro. "Já debati com muita gente importante, do Brasil e do resto do mundo. Me senti muito incomodado de debater com um miliciano que foi preparado para mentir e desrespeitar a sabedoria do povo brasileiro. O Brasil não merece retrocessos. E nós não vamos abandonar nosso país", afirmou o petista em vídeo postado nas redes sociais.

Diálogos com autoridades internacionais

Lula declarou que já conversou, negociou e esteve em debates com governantes de relevância global. Entre os nomes citados pelo presidente constam:

Donald Trump (EUA)

George W. Bush (EUA)

Bill Clinton (EUA)

Barack Obama (EUA)

Alberto Fujimori (Peru)

Hu Jintao (China)

Dmitri Medvedev (Rússia)

Vladimir Putin (Rússia)

Emmanuel Macron (França)

O presidente classificou o senador como desqualificado, afirmando que dele não se tira uma única meia-verdade. Segundo Lula, o concorrente foi instruído para mentir e ignorar o discernimento da população brasileira.

Histórico da economia e programas sociais

Lula relembrou o cenário econômico dos mandatos anteriores, ressaltando que assumiu a presidência em crise em 2003 e levou o país ao posto de sétima economia do mundo em 2010. O presidente declarou ter recebido a nação novamente, em 2023, sem dez ministérios, sem merenda escolar e sem Farmácia Popular.

Ao defender os resultados da atual gestão, Lula citou avanços:

registro da menor inflação

alcance da maior massa salarial

recuperação geral do país Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O petista declarou que o povo ainda precisa de mais realizações, o que exige competência. Lula também criticou a falta de vivência profissional do oponente. "Não podem acreditar numa pessoa que nunca andou de ônibus, nunca conheceu o chão de fábrica, nunca conheceu o trabalho, não sabe o que é uma carteira profissional. Vocês não podem acreditar que uma pessoa dessa pode governar o Brasil."