Lula versus Flávio na TV: os pontos fracos que os candidatos devem explorar no debate

Se tudo der certo, o debate deste domingo, 18, será o primeiro entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva nestas eleições. Com as pesquisas indicando que a disputa será apertada, mais do que explorar as propostas para o futuro os dois estarão focados em outro objetivo: desestabilizar o adversário em um momento no qual qualquer erro pode custar a Presidência. O debate, realizado pela Band, tem início previsto para as 20 horas, pelo horário de Brasília. Lula e Flávio estudam os pontos fracos a serem explorados no bloco que será destinado a perguntas diretas entre eles.

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O candidato do PL aposta que levará vantagem sobre Lula ao explorar sua jovialidade na comparação com o rival, de 80 anos. Em seu entorno, não faltam observações que exploram essa comparação, apontando a recorrente rouquidão petista, agravado pelo tratamento de câncer na laringe em 2011, que deixou sequelas permanentes e alterações nas pregas vocais. Embora seja um ponto considerado importante pelo time de Flávio, há um risco embutido na exploração da diferença, a depender de sua dosagem: o de perder votos se passar um ar de superioridade física sobre o petista ou mesmo se for muito explícito no que pode ser interpretado como etarismo.

Lula, por sua vez, se fia na experiência, inclusive no debate direto com adversários. Na entrevista à TV Globo na quinta-feira, 15, ele deu sinais de que está treinado para responder perguntas difíceis e buscou passar a ideia de que está pronto para mais um mandato, embora tenha recorrido muitas vezes ao passado na tentativa de exibir tarimba para lidar com os problemas do país. O candidato à reeleição vem se esforçando para reduzir o julgamento de que sua idade está avançada demais para mais quatro anos no Planalto, postando vídeos em que aparece correndo ou fazendo exercícios durante as madrugadas.

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Aposta no erro

De parte a parte, há a expectativa pelo erro do outro, especialmente quando forem explorados temas mais sensíveis. A campanha de Lula tem no rol de temas a serem explorados os escândalos que envolvem o candidato do PL, como o das rachadinhas e o do financiamento do filme Dark Horse pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e também pretende explorar assuntos como a mudança de postura dele em relação à proposta de redução da jornada de trabalho 6×1, além das debilidades do governo de Jair Bolsonaro, incluindo . Flávio, por sua vez, tende em sua lista de pontos a serem explorados os casos de corrupção no entorno de Lula, incluindo as suspeitas que pesam sobre seu primogênito, Fábio Lula da Silva, o Lulinha, os gastos do atual governo, o custo de vida dos brasileiros e assuntos relacionados aos problemas do país na área de segurança pública.