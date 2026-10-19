Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro agitou redes mas sem impacto para campanha

O primeiro confronto na TV entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2026 provocou forte repercussão digital. O debate teve clima tenso e trocas de acusações de corrupção, resultando na perda de menções positivas para ambos os concorrentes.

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Um levantamento da empresa de inteligência de dados AP Exata revelou intensificação da polarização, sem mudança consistente no equilíbrio da corrida presidencial nas redes sociais. As citações favoráveis a Flávio Bolsonaro caíram de 40,09% para 37,93%, uma redução de 2,16 pontos porcentuais. Os registros positivos de Lula recuaram de 39,80% para 38,65%, baixa de 1,15 ponto.

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Com as variações, a liderança anterior de Flávio, que marcava 0,29 ponto percentual, deu lugar a uma vantagem de 0,72 ponto para o petista. No quesito confiança, o candidato do PL atingiu 15,18%, enquanto o representante do PT marcou 14,98%, gerando uma distância de 0,2 ponto percentual.

O cientista político e CEO da AP Exata, Sergio Denicoli, avaliou que o encontro desagradou à população de modo amplo, mantendo as oscilações dentro da margem de erro. O algoritmo utilizado no monitoramento possui assertividade de 95%, registrando taxa de falsos negativos de no máximo 5%.

Repercussão temática nas redes sociais

O debate nas plataformas virtuais focou temas específicos levantados durante a transmissão:

a direita explorou a defesa de Lula às saídas de presos, a declaração de que o Brasil "vai acabar" em caso de reeleição e a expressão "malandro carioca";

a esquerda viralizou a resposta irônica sobre apoio de detentos, quando o petista pediu o voto de Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe;

as cobranças pela abertura de sigilos e as críticas sobre a postura de Flávio diante de questionamentos sobre Daniel Vorcaro também ganharam destaque.

Projeção para o próximo confronto

A corrida presidencial atinge a semana decisiva em situação de empate técnico, exibindo leve superioridade numérica para Flávio. O próximo debate ocorre na "Rede Globo", marcado para sexta-feira (23/10), configurando a principal oportunidade para Lula buscar uma reversão do quadro.

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Denicoli ressaltou a necessidade de observar fatores imprevisíveis, lembrando o ataque a faca contra Jair Bolsonaro em 2018 e a ocorrência envolvendo Carla Zambelli empunhando arma em 2022. No ritmo normal da disputa, o evento na televisão atuará como divisor de águas para consolidar um dos nomes na disputa.