Lula e Flávio em empate técnico no segundo turno, diz Futura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) apareceram em empate técnico no segundo turno das eleições para presidente, segundo a pesquisa Futura divulgada nesta sexta-feira (16/10). De acordo com o levantamento, Flávio teria 50,8% dos votos válidos, numericamente à frente de Lula, com 49,2%. Com a margem de erro considerada, de 2,2% os candidatos estão tecnicamente empatados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além da pesquisa em votos válidos, o instituto também divulgou os resultados do levantamento com votos totais, no qual Flávio teria 49% contra 47,5% de Lula, com 3,6% de votos brancos, nulos ou indecisos. Na pergunta espontânea, o "filho 01" de Jair Bolsonaro têm 47,5% dos votos contra 46,3% do petista, com 6,2% de votos brancos, nulos, indecisos ou outros.

Em relação ao levantamento anterior, o candidato do PL teria recuado em um ponto percentual, enquanto o petista teria avançado em 1% na pesquisa que considera os votos válidos. Nos votos totais, o senador também perdeu um ponto percentual, enquanto o presidente cresceu em 0,9%. Na pesquisa espontânea, Flávio decaiu 0,2%, enquanto Lula somou 0,2 pontos percentuais.

A pesquisa Futura aconteceu entre os dias 14 e 15 de outubro, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03764/2026. Segundo o instituto, o levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro em 2,2 pontos percentuais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria