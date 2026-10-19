Luchsinger rebate Lula depois de ser citada em debate: "Mentiroso é você"

A lobista Roberta Luchsinger rebateu uma acusação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate promovido pela Band, sobre a empresária ser mentirosa: "mentiroso é você". Segundo ela, ministros, secretários e assessores frequentavam sua casa, mas têm medo de admitir. Luchsinger é investigada por um suposto esquema tráfico de influência.

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A resposta da lobista acontece após uma fala do presidente durante o debate contra Flávio Bolsonaro (PL), em que diz que Luchsinger mente, e que é um "problema da Polícia Federal". Lula também defendeu que, caso haja irregularidades da parte de seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, que ele seja investigado no processo.

"Lula, estou acompanhando aqui o debate e você está me chamando de mentirosa. Eu não sou a mentirosa aqui, não. Mentiroso é você. Mentirosos são seus ministros que estão mentindo sobre as relações comigo e com seu filho. Mentirosos são pessoas que você diz ser da sua confiança", afirmou a empresária, em vídeo postado via stories, no instagram, rebatendo Lula.

Segundo a empresária, ela vai provar a verdade dentro dos três inquéritos enfrentados, pois não mentiu. Luchsinger ainda afirma que, só não disse tudo o que sabe, porque as investigações estão sob segredo de justiça.

"Se ontem eu pudesse ter falado tudo que eu sei, eu teria falado. Eu só não fiz porque todos os três inquéritos estão sob segredo de justiça, e eu estou com medidas cautelares. Fora isso, eu teria falado tudo, porque de uma coisa eu não tenho medo: a verdade. Você é um mentiroso", declarou.

Depois do vídeo, a lobista afirmou, em texto, que não entende o medo que pessoas públicas têm de admitir que frequentavam sua casa. Para ela, não há problema em admitir a proximidade, e que não há o que temer.

"Eu não consigo entender por que algumas pessoas, entre elas ministros, assessores e secretários, demonstram tanto receio de admitir que frequentavam semanalmente minha casa em Brasília. Afinal, qual é o problema em reconhecer uma convivência que sempre existiu? O que mais me intriga é justamente esse medo. Medo de quê? De quem? E por quê? Confesso que até eu gostaria de entender o que os faz ter tanto receio de reconhecer algo tão simples. Afinal, desde quando frequentar a casa de alguém se tornou motivo para tanto temor?", escreveu Luchsinger.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima