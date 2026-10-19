Vídeo: bolsonarista é filmada em ataque racista contra estudante

Uma mulher bolsonarista foi filmada em um ataque racista contra manifestantes na estação Vila Sônia, parada terminal da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo. O fato ocorreu na Zona Oeste da capital depois dos atos políticos nesse domingo (19/10).

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O episódio aconteceu a poucos dias do segundo turno das eleições 2026. Nesse momento, eleitores de todo o país participam de atos públicos em apoio aos candidatos que disputam o pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Ofensas registradas em vídeo

O vídeo repostado na página da deputada federal eleita, Nat Boulos, mostra a agressora repetindo ofensas ao acadêmico de direito, Márcio Ferreira, com a frase "Preto do caralho!".

Segundo o Metrópoles, a bolsonarista viajava junto da filha quando começou a discutir com outros jovens no local sobre as eleições. A mulher proferiu ofensas homofóbicas ao grupo. O estudante de direito, Márcio Ferreira, que gravou o vídeo, interveio na situação para evitar ataques físicos. A partir daí, a mulher passou também a fazer comentários racistas contra ele, o que foi documentado em vídeo.

Márcio não registrou boletim de ocorrência na mesma noite, mas disse ter sido acolhido pelos seguranças da concessionária Motiva.

A ofensa pode configurar crime de injúria racial, de acordo com a Lei 7.716/1989, que prevê punição para quem injuria alguém em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Por meio desta lei, o racismo tornou-se um crime inafiançável e imprescritível.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima