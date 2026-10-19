Assine
overlay
Início Política
CRIME

Vídeo: bolsonarista é filmada em ataque racista contra estudante

Caso ocorreu na Linha 4-Amarela durante ato político na capital paulista; vídeo circula nas redes sociais e foi repostado por deputada federal eleita, Nat Boulos

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
19/10/2026 13:27 - atualizado em 19/10/2026 14:04

compartilhe

×
Bolsonarista é denunciada por ataque racista contra estudante
Mulher bolsonarista é flagrada proferindo ofensas racistas e homofóbicas em estação de metrô de São Paulo, gerando denúncias por injúria racial crédito: Reprodução / Redes sociais @nat.boulos

Uma mulher bolsonarista foi filmada em um ataque racista contra manifestantes na estação Vila Sônia, parada terminal da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo. O fato ocorreu na Zona Oeste da capital depois dos atos políticos nesse domingo (19/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O episódio aconteceu a poucos dias do segundo turno das eleições 2026. Nesse momento, eleitores de todo o país participam de atos públicos em apoio aos candidatos que disputam o pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Leia Mais

Ofensas registradas em vídeo

O vídeo repostado na página da deputada federal eleita, Nat Boulos, mostra a agressora repetindo ofensas ao acadêmico de direito, Márcio Ferreira, com a frase "Preto do caralho!". 

Segundo o Metrópoles, a bolsonarista viajava junto da filha quando começou a discutir com outros jovens no local sobre as eleições. A mulher proferiu ofensas homofóbicas ao grupo. O estudante de direito, Márcio Ferreira, que gravou o vídeo, interveio na situação para evitar ataques físicos. A partir daí, a mulher passou também a fazer comentários racistas contra ele, o que foi documentado em vídeo.

Márcio não registrou boletim de ocorrência na mesma noite, mas disse ter sido acolhido pelos seguranças da concessionária Motiva.

A ofensa pode configurar crime de injúria racial, de acordo com a Lei 7.716/1989, que prevê punição para quem injuria alguém em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Por meio desta lei, o racismo tornou-se um crime inafiançável e imprescritível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

bolsonaro lui lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay