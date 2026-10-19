Janones é internado com arritmia cardíaca após acompanhar Lula em debate

O deputado federal André Janones (Rede) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O aliado de Lula apresentou arritmia cardíaca logo após o debate presidencial promovido pela Band, nesse domingo (18/10).

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Matéria em atualização

