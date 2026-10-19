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DEBATE DA BAND

Janones é internado com arritmia cardíaca após acompanhar Lula em debate

Deputado reeleito está na UTI do hospital Vila Nova Star, em São Paulo

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
19/10/2026 11:42

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PL mobiliza influenciadores que usam fake para derrubar “Exército do Lula”
Aliado de Lula foi internado com arritmia cardíaca após o debate da Band crédito: Divulgação

O deputado federal André Janones (Rede) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O aliado de Lula apresentou arritmia cardíaca logo após o debate presidencial promovido pela Band, nesse domingo (18/10).

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