Renan Santos afirma que Flávio sofreu com Lula em 'pior debate da história'

O ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) criticou a atuação de Flávio Bolsonaro (PL) no debate organizado pela Band, nesse domingo (18/10). Para ele, o bolsonarista sofreu diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um debate que classificou como "horroroso" e "o pior da história".

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Pelas redes sociais, o fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) disse que Flávio havia se "escondido", em alusão à sua não ida aos debates no primeiro turno, culminando, inclusive, no cancelamento do evento que seria sediado pela Globo.

Segundo Renan, se o "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu contra Lula, seria derrotado por ele ou Caiado.

"Você, que é eleitor do Flávio, agora sabe por que ele se escondeu tanto. Você sabe. Se com o Lula, esse cara está sofrendo... O Lula foi preso e tem 82 anos (80 anos). Rapaz, eu não digo nem comigo. Não vou jogar na minha, não. O Caiado tinha 'engolido' ele. Comigo, enfim...", afirmou, via stories do Instagram.

Em outro story, o ex-candidato lamentou não ter ido ao segundo turno: "Eu devia estar lá. Trabalhei muito para estar lá".

'Pior debate'

Em seguida, publicou um vídeo em que classificava o debate como "o pior desde 1989". Renan criticou a troca de xingamentos e fuga de respostas de Flávio e Lula.

"O debate consiste em uma sequência de xingamentos. É meia hora, são 30 minutos de xingamentos do Lula contra o Flávio, do Flávio contra o Lula. (...) Nenhum respondeu objetivamente à pergunta do outro. Quando um era questionado pelo outro sobre um escândalo, respondia com outro escândalo. E estava certo com a resposta, porque realmente o outro estava envolvido em um escândalo, mas ninguém conseguiu se defender", declarou o fundador do Missão.

Renan, então, voltou a lamentar não ter ido ao segundo turno, já que, segundo ele, "apresentou propostas" e "não tem envolvimento em escândalos de corrupção". Para ele, no entanto, os escolhidos para concorrer ao pleito deveriam "respeitar o eleitor" ao responder as questões feitas um a outro.

"O povo julgou que o Lula e o Flávio tinham melhores propostas, eram mais experientes, são mais conhecidos e que poderiam prestigiar o Brasil com um grande debate. Está tudo bem, o eleitor sabe o que faz. Entretanto, eles (candidatos) deveriam respeitar o eleitor. Essas perguntas mereciam ser respondidas. Todas elas", diz.

E prosseguiu: "O Brasil precisava saber tudo aquilo que foi perguntado de um para o outro. É o dinheiro público. É uma das dez maiores nações do mundo. Essa nação não deveria ser tratada de forma tão humilhante. É humilhante para o Brasil, um país gigante, com tanta gente que está quebrada, pobre, ser tratado de segundo plano nessa disputa. Ninguém se preocupou com o Brasil".

Por fim, o ex-candidato à Presidência afirmou que a população foi esquecida no debate e criticou o modelo do evento. Para ele, a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro foi um duelo para "cantar vitória" nas redes sociais.

"O país que você vive não estava presente nesse debate. Você (eleitor) foi esquecido. Ali é um duelo para cada um gerar cortes pros seus próprios seguidores. E cada um cantar vantagem. 'Ganhei! Eu ganhei! Humilhei o outro!' Mas você foi esquecido, completamente esquecido", finalizou Renan Santos.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata