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TRANSIÇÃO DE GÊNERO

Soraya Thronicke revela ameaça de Bolsonaro sobre segredo de seu filho

Senadora relata momento tenso nos bastidores da campanha de 2022: apoio corajoso do filho deu forças para enfrentar a pressão

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Repórter
19/10/2026 09:48 - atualizado em 19/10/2026 09:49

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Soraya Thronicke revela ameaça de Bolsonaro sobre segredo de seu filho
A senadora Soraya Thronicke detalhou as ameaças que teria sofrido durante a campanha eleitoral de 2022. crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ameaçou divulgar informações sobre a transição de gênero de seu filho durante a disputa presidencial de 2022. A declaração foi feita nesse domingo (18/10), durante transmissão ao vivo do podcast "3 Irmãos".

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De acordo com a parlamentar, o aviso partiu de terceiros durante uma reunião com jornalistas ligados às campanhas eleitorais. Na ocasião, interlocutores relataram que a equipe de Bolsonaro pretendia divulgar imagens do jovem antes e depois da transição.

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Diante da situação, a senadora transferiu o filho para o interior durante os 45 dias da corrida eleitoral. Ela afirmou que entrou em pânico com o risco de exposição e mencionou a atuação da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no período.

Apoio familiar e reação

Abalada emocionalmente, Soraya pediu que o marido conversasse com o jovem sobre o risco de vazamento. O filho encorajou a mãe a continuar na disputa eleitoral com a resposta "Pai, fala para minha mãe tocar o pau. Não estou nem aí".

Com o apoio do filho, a parlamentar enviou um recado aos integrantes da campanha adversária. Ela desafiou o ex-presidente a levar a intimidação adiante, afirmando que ele se arrependeria para o resto da vida caso divulgasse o material.

A senadora declarou que estava preparada para reagir de maneira civilizada, mas com repercussão internacional. Segundo ela, as imagens nunca foram expostas porque Bolsonaro não teve coragem de cumprir a ameaça.

Rompimento e histórico de atritos

Soraya revelou os detalhes do episódio pela primeira vez durante a entrevista. A senadora conquistou o mandato em 2018 com o apoio de Bolsonaro, mas rompeu relações com o governo ao longo dos anos seguintes.

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Na eleição de 2022, ela concorreu ao Palácio do Planalto e protagonizou confrontos com Bolsonaro em debates. Na época, a parlamentar relatou ter recebido ameaças após criticá-lo, o que levou o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a oferecer segurança da Polícia Legislativa. Soraya tentou a reeleição ao Senado neste ano, mas não foi reeleita.

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