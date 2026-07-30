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A senadora ex-bolsonarista que entrou no radar da Esplanada em um eventual ‘Lula 4’

Soraya Thronicke é sondada para integrar o time de auxiliares do presidente, em caso de vitória em outubro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/07/2026 13:38

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A senadora ex-bolsonarista que entrou no radar da Esplanada em um eventual ‘Lula 4’
A senadora ex-bolsonarista que entrou no radar da Esplanada em um eventual ‘Lula 4’ crédito: Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A senadora Soraya Thronicke saiu fortalecida na relação com Lula após resistir às articulações no Mato Grosso do Sul que tentaram tirá-la da disputa pela reeleição.

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Hoje filiada ao PSB, a ex-apoiadora de Jair Bolsonaro foi sondada, nos bastidores, para assumir o Ministério do Turismo em um eventual quarto mandato de Lula.

Empresária do ramo de motéis e de outros negócios no estado, Soraya costuma dizer que é “moteleira com orgulho” e que conhece os caminhos para impulsionar o turismo brasileiro.

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A senadora pretende se empenhar para garantir uma boa votação da chapa Lula-Alckmin em Mato Grosso do Sul. Recentemente, Geraldo Alckmin brincou que ela “faria falta” nos debates de televisão. Em 2022, quando disputou a Presidência pelo União Brasil, Soraya protagonizou alguns dos momentos mais marcantes da campanha, sobretudo nos embates com Padre Kelmon, a quem apelidou de “padre de festa junina”.

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