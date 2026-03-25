Com Soraya, PSB pode garantir mais uma candidatura ao Senado

A senadora Soraya Thronicke recebeu convite do PSB em meio às negociações do Podemos, atual partido dela, com Flávio Bolsonaro.

Lula tem garantido apoio à reeleição de Soraya no Mato Grosso do Sul.

A parlamentar, eleita em 2018 ao lado de Jair Bolsonaro pelo então PSL, já comunicou à presidente do Podemos, Renata Abreu, a possibilidade de deixar a sigla.

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Soraya comandou a aprovação no Senado nessa terça-feira, 24, do projeto que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação. O texto aprovado por unanimidade dos presentes, com apoio de PT e PL, era um substitutivo apresentado pela senadora. Na Câmara, a direita se mobiliza para barrar a mudança.