Pacheco pode surpreender com coalizão em Minas

O caminho político das montanhas alterosas, 2º colégio eleitoral do Brasil, vai se abrindo para o senador Rodrigo Pacheco como candidato do presidente Lula da Silva em Minas Gerais. Discretamente, Pacheco tem articulado uma frente tão ampla que pode derrubar qualquer tabu das últimas décadas da política mineira. Nome do PSD ao Governo, o senador conversa com PT e PSDB. O senador Cleitinho (Rep), citado como potencial nome na disputa, ficará na sua. É um jovem estreante e não quer holofotes nem briga, diante da sua aliança política com o deputado Euclydes Petersen (Rep) que poderia lhe render pedras nessa trilha. A decisão de Nikolas Ferreira (PL), sonho de Flávio Bolsonaro para o Governo, ainda é um mistério.

Deu ruim

Guilherme Boulos está em apuros no Palácio. Os Conselhos Nacional, estaduais e municipais de Juventude, e o fórum de gestores estaduais e lideranças regionais, compartilham insatisfação com a Secretaria Nacional de Juventude, gerida pelo ministro. Alegam esvaziamento administrativo da pasta, perda de autonomia e falta de coordenação institucional. Boulos vai ouvir isso tudo da turma hoje e amanhã.

Recatada e do lar?

Poucos notaram na Praça (do Brasil e na dos Três Poderes). A primeira-dama Dona Janja da Silva está a la Lu Alckmin – discretíssima e apenas esposa do mandatário. Embora, ao contrário da mulher do vice, a esposa do chefe tem dado atenção especial à publicidade do Palácio, à do Banco do Brasil e à da Usina Itaipu – onde trabalhou na gestão Samek anos atrás.

What Else?

A senadora Soraya Thronicke (Podemos – MS) tem o direito de dizer o que quiser. A liberdade de expressão está aí para isso, e as consequências também. Mas acusar na mídia um colega de estuprador, sem provas, é crime sério. Eleita na onda bolsonarista, Soraya foi vista no Natal passado com o lobista Silvio de Assis numa loja Louis Vuitton de Orlando (EUA). Silvio quebrou um site de notícia e já foi preso pela PF.

Com quem andas..

Mais uma do deputado rei das emendas pix Yury do Paredão (MDB-CE). Um dos casos mais simbólicos ocorreu em 2024, quando repassou R$ 10 milhões para a Prefeitura de Choró (12 mil habitantes). O prefeito Bebeto do Choró teve o mandato cassado pelo TRE por corrupção eleitoral e compra de votos naquele ano. Ele também foi alvo de mandado de prisão preventiva em investigação conduzida pela PF.

$etor químico

O presidente sancionou o Presiq, que reduz alíquotas de PIS/Cofins para fortalecer a competitividade e inovação do setor químico nacional até 2031. A medida prevê incentivos de até R$ 3 bilhões anuais, condicionados a investimentos em pesquisa e manutenção de empregos. Segundo Vanessa Pires, CEO da Brada, a lei é um avanço vital por alinhar o crescimento industrial à sustentabilidade e à inovação responsável.

ESPLANADEIRA

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