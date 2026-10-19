Neymar ri de post que ironiza homenagem a Marielle Franco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Internautas criticaram o jogador Neymar Jr., após ele comentar um emoji de gargalhada a uma publicação que zombava de uma mulher durante uma manifestação em homenagem a Marielle Franco. O ato lembrava a vereadora e o motorista Anderson Gomes, assassinados a tiros em março de 2018 no Estácio, bairro da região central do Rio de Janeiro.

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O vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma mulher não identificada segurando um cartaz durante o protesto, enquanto participantes entoam o lema "Marielle, presente". A expressão virou homenagem aos dois após os assassinatos. Em seguida, a gravação congela na imagem da manifestante com os dizeres "Marielle, presente. Prestobarba, ausente".

Que isso Neymar https://t.co/1LO8c8NWV1 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) October 18, 2026

Nos comentários, Neymar Jr. reagiu com um emoji de risada, gerando reprovação imediata nas redes sociais. Usuários da rede social X criticaram o jogador.

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"Que caráter deplorável. Trai a esposa, sonega impostos e promove apostas. Acha que tem o direito de zombar de alguém! A única coisa que você tem é dinheiro! Fracassado! Repugnante!", escreveu um perfil.

"Realmente, ele não presta em nada, nem como homem, muito menos como jogador de futebol, que só dança no campo!", disse outro. "Tinha que ser o joelho de paçoca", comentou um terceiro.

A ex-Ministra da Igualdade Racial e deputada federal do Rio de Janeiro Anielle Franco (PT), irmã de Marielle, lamentou publicamente a postura do atleta na internet. "A memória da minha irmã não é motivo de deboche! Marielle foi uma mulher que dedicou a vida à luta por justiça e direitos humanos, e sua história merece respeito. É lamentável ver um homem com tanta visibilidade como Neymar tratar com deboche uma publicação sobre a morte de uma mulher negra que foi assassinada por defender seus ideais. Isso é uma vergonha para o esporte brasileiro! Marielle segue presente, e ninguém vai apagar seu legado”, publicou nas redes sociais.

Assassinato de Marielle Franco

Marielle Franco foi assassinada na noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio. A parlamentar retornava de um evento de mulheres negras na Rua dos Inválidos, na Lapa, ao lado de Anderson Gomes, de 39 anos, e da assessora Fernanda Chaves, de 43 anos.

Na Rua Joaquim Palhares, perto da Praça da Bandeira, um automóvel Chevrolet Cobalt prata emparelhou com o veículo. O carro recebeu nove disparos: quatro atingiram Marielle, sendo três na cabeça e um no pescoço, e três feriram Anderson nas costas. Ambos morreram no local, enquanto a assessora sofreu ferimentos provocados por estilhaços.

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Investigações apontaram os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes do crime. O ex-policial militar Ronnie Lessa disparou os tiros, enquanto Élcio de Queiroz dirigiu o carro. Em fevereiro de 2026, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou os réus envolvidos no planejamento e na execução do ataque, incluindo Ronald Paulo Alves Pereira, Rivaldo Barbosa e Robson Calixto Fonseca.