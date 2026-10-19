André Janones pode ter alta em 48h, afirma boletim médico

O deputado federal André Janones (Rede-MG) deve receber alta hospitalar nas próximas 48 horas, caso mantenha a evolução clínica favorável. O parlamentar está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca e falta de ar na madrugada desta segunda-feira (19/10).

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O deputado deu entrada no hospital durante a madrugada, horas depois de acompanhar o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizado no domingo (18/10) pela TV Bandeirantes.

Segundo boletim médico divulgado na tarde desta segunda (19/10), Janones está clinicamente estável, sob monitoramento cardíaco contínuo, e não apresentou novos episódios de arritmia desde a internação. A previsão de alta está condicionada à manutenção desse quadro.

Antes de ser internado, Janones publicou um vídeo nas redes sociais em que comentava o confronto entre os presidenciáveis. O parlamentar atua na mobilização digital de apoiadores de Lula e coordena o canal de WhatsApp Exército do Lula, voltado à divulgação de conteúdos favoráveis à campanha do presidente.

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