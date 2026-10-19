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ARRITMIA CARDÍACA

Nikolas ironiza internação de Janones: "Exército do Lula precisa de você"

Deputado do PL desejou melhoras ao rival, internado em São Paulo após sofrer uma arritmia cardíaca, mas aproveitou a mensagem para ironizar o grupo digital criado por Janones em apoio a Lula

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/10/2026 13:17

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Nikolas ironiza internação de Janones: “Exército do Lula precisa de você”
Nikolas Ferreira e André Janones, figuras centrais na polêmica sobre a hospitalização do deputado do Rede crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados / redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) comentou, nesta segunda-feira (19/10), a hospitalização do também deputado federal André Janones (Rede). O parlamentar mais votado de Minas Gerais ironizou o rival, lembrando da atuação de Janones no grupo Exército do Lula.

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"Melhoras. O exército do Lula precisa de você, general", escreveu nas redes sociais. A mensagem fez referência direta ao grupo de articulação criado pelo próprio Janones no ambiente digital para mobilizar e organizar os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao longo do período da campanha eleitoral.

Por meio desse canal, o parlamentar convoca seguidores para a realização de tarefas descritas como "missões". Essas convocações incluem a execução de ações coordenadas entre os militantes dentro das redes sociais.

O aliado de Lula foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por conta de uma arritmia cardíaca logo após o debate presidencial promovido pela Band, nesse domingo (18/10).

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Segundo o UOL, o estado de saúde do parlamentar é estável. O quadro de arritmia já foi revertido e o deputado apresentou melhora,

Apesar da estabilidade apresentada, o parlamentar permanece sob cuidados constantes. Os profissionais do hospital mantêm o deputado sob monitorização cardíaca contínua e sob o acompanhamento da equipe médica responsável pelo atendimento. Não há previsão de alta.

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