Nikolas ironiza internação de Janones: "Exército do Lula precisa de você"
Deputado do PL desejou melhoras ao rival, internado em São Paulo após sofrer uma arritmia cardíaca, mas aproveitou a mensagem para ironizar o grupo digital criado por Janones em apoio a Lula
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) comentou, nesta segunda-feira (19/10), a hospitalização do também deputado federal André Janones (Rede). O parlamentar mais votado de Minas Gerais ironizou o rival, lembrando da atuação de Janones no grupo Exército do Lula.
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"Melhoras. O exército do Lula precisa de você, general", escreveu nas redes sociais. A mensagem fez referência direta ao grupo de articulação criado pelo próprio Janones no ambiente digital para mobilizar e organizar os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao longo do período da campanha eleitoral.
melhoras ???????? o exercício do lula precisa de você, general ????? https://t.co/lKM5ABtA8U— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 19, 2026
Por meio desse canal, o parlamentar convoca seguidores para a realização de tarefas descritas como "missões". Essas convocações incluem a execução de ações coordenadas entre os militantes dentro das redes sociais.
O aliado de Lula foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por conta de uma arritmia cardíaca logo após o debate presidencial promovido pela Band, nesse domingo (18/10).
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Segundo o UOL, o estado de saúde do parlamentar é estável. O quadro de arritmia já foi revertido e o deputado apresentou melhora,
Apesar da estabilidade apresentada, o parlamentar permanece sob cuidados constantes. Os profissionais do hospital mantêm o deputado sob monitorização cardíaca contínua e sob o acompanhamento da equipe médica responsável pelo atendimento. Não há previsão de alta.
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