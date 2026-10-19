Lula no SBT: saiba que horas começa e onde assistir à sabatina ao vivo
Presidente Lula abre rodada no SBT Brasil; confira os canais de exibição na TV aberta, TV por assinatura e nas plataformas digitais
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O SBT/TV Alterosa realiza nesta segunda-feira (19/10) uma entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). camdidato à reeleição à Presidência da República. A sabatina vai ao ar durante o programa "SBT Brasil", que começa às 19h45.
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A emissora também convidou o senador Flávio Bolsonaro (PL) para sabatina na quarta-feira (21/10), mas o senador ainda não confirmou presença. Essa pode ser uma das últimas oportunidades que os candidatos terão de discutir suas propostas na televisão com projeção nacional.
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Onde assistir à sabatina de Lula
Em Minas Gerais, a entrevista terá exibição dentro do programa "SBT Brasil" na TV Alterosa, disponível na TV aberta no canal 5 (36 UHF digital). A reprise vai ao ar no “SBT News”, disponível na TV por assinatura Claro (canal 586), Vivo (canal 576), Sky (canal 580) e Oi (canal 175).
Outros meios de acompanhar a sabatina são o site do SBT News, o canal @sbtnews no YouTube, a plataforma +SBT e os aplicativos do SBT News em aparelhos Samsung, LG e Roku.
A entrevista conta com três jornalistas para fazer as perguntas ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva: Basília Rodrigues, Marina Demori e Simone Queiroz.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck