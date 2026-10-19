Assine
overlay
Início Política
SABATINA

Lula no SBT: saiba que horas começa e onde assistir à sabatina ao vivo

Presidente Lula abre rodada no SBT Brasil; confira os canais de exibição na TV aberta, TV por assinatura e nas plataformas digitais

Publicidade
Carregando...
AC
Ana Clara Moyen*
AC
Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
19/10/2026 19:05

compartilhe

×
Lula no SBT: saiba que horas começa e onde assistir à sabatina ao vivo
Presidente Lula participa de entrevista no SBT, que vai ao ar nesta segunda-feira pelo programa &quot;SBT Brasil&quot; crédito: Ricardo Stuckert/PR

O SBT/TV Alterosa realiza nesta segunda-feira (19/10) uma entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). camdidato à reeleição à Presidência da República. A sabatina vai ao ar durante o programa "SBT Brasil", que começa às 19h45.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A emissora também convidou o senador Flávio Bolsonaro (PL) para sabatina na quarta-feira (21/10), mas o senador ainda não confirmou presença. Essa pode ser uma das últimas oportunidades que os candidatos terão de discutir suas propostas na televisão com projeção nacional.

Leia Mais

Onde assistir à sabatina de Lula

Em Minas Gerais, a entrevista terá exibição dentro do programa "SBT Brasil" na TV Alterosa, disponível na TV aberta no canal 5 (36 UHF digital). A reprise vai ao ar no “SBT News”, disponível na TV por assinatura Claro (canal 586), Vivo (canal 576), Sky (canal 580) e Oi (canal 175).

Outros meios de acompanhar a sabatina são o site do SBT News, o canal @sbtnews no YouTube, a plataforma +SBT e os aplicativos do SBT News em aparelhos Samsung, LG e Roku.

A entrevista conta com três jornalistas para fazer as perguntas ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva: Basília Rodrigues, Marina Demori e Simone Queiroz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Tópicos relacionados:

lula sabatina sbt tv-alterosa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay