Bolsa Família: saiba o que Lula e Flávio planejam mudar

O debate eleitoral apresenta diferentes visões para o Bolsa Família entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). As propostas abordam reajustes financeiros, regras de permanência no programa e iniciativas voltadas ao mercado de trabalho.

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Propostas de Luiz Inácio Lula da Silva

Na proposta de governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato destaca a recriação e a ampliação do programa social em seu mandato atual. O plano estabelece a meta de manter, aperfeiçoar e expandir as políticas de proteção social destinadas à população de baixa renda.

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Lula defende a manutenção, o fortalecimento e a ampliação da iniciativa. O candidato anunciou um reajuste de 15% no valor pago, elevando o benefício de R$ 600 para R$ 691. Sua justificativa aponta a transferência de renda como uma política essencial no combate à desigualdade e à pobreza.

Plano de Flávio Bolsonaro

Apesar de não citar “Bolsa Família” propriamente, Flávio Bolsonaro afirma que pretende manter os benefícios sociais direcionados a quem realmente precisa. O candidato apresenta a proposta de uma regra de desligamento com prazo de dois anos para beneficiários que conquistarem emprego com carteira assinada ou abrirem o próprio negócio.

O projeto prevê o retorno automático ao programa social caso a atividade profissional não dê certo. A campanha de Flávio Bolsonaro também sugere a criação de uma pasta específica: o "Ministério da Prosperidade", voltado para qualificação profissional, oferta de crédito e parcerias com o setor privado. No planejamento, os beneficiários de programa social terão prioridade em todas as ações do Estado voltadas ao trabalho.

E como funciona o Bolsa Família atualmente?

O Bolsa Família é um programa social federal que permite que famílias com renda per capita de até R$ 218 mensais tenham direito ao benefício. O cálculo da renda per capita é feito pela soma da renda total da família dividida pelo número de moradores.

A regra de desligamento mencionada por Flávio Bolsonaro já existe no programa social. Famílias que elevam os rendimentos possuem direito assegurado de continuar recebendo o auxílio financeiro.

O pagamento integral do Bolsa Família permanece garantido quando a renda total dividida pelo número de integrantes da casa continua dentro do limite estabelecido.

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Se a nova renda ultrapassar o valor de R$ 218 por integrante e não exceder meio salário mínimo por pessoa, a família ingressa na Regra de Proteção. Nesse caso, os beneficiários passam a receber 50% do valor do benefício pelo período de até 24 meses, totalizando dois anos, para assegurar uma transição mais segura.