'Sua presença faz diferença', diz Ana Elisa em apoio a Janones
Deputada federal eleita manifestou apoio ao parlamentar, que está internado após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. Estado de saúde é estável
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A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) manifestou solidariedade ao deputado federal André Janones (Rede-MG), que segue hospitalizado após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (19/10), ela desejou a recuperação do parlamentar e destacou a importância de sua atuação política.
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"Janones, sua presença faz diferença na luta por um Brasil mais justo e livre. Enquanto você cuida da sua saúde, seguimos por aqui, firmes nas nossas trincheiras e na defesa das causas que nos unem. Você não está sozinho nessa caminhada", escreveu Ana Elisa.
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A parlamentar eleita e Janones atuam na mobilização em apoio à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno das eleições contra Flávio Bolsonaro (PL).
Arritmia cardíaca
Segundo informações do hospital, o estado de saúde de André Janones é estável. O quadro de arritmia cardíaca foi revertido e o deputado apresentou melhora, mas ainda não há previsão de alta hospitalar.
Janones chegou ao pronto-socorro às 2h desta segunda-feira (19/10), após sentir falta de ar. Horas antes, o parlamentar havia publicado um vídeo no Instagram em que comentava o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Na gravação, Janones chegou a mencionar o cansaço durante a análise do confronto entre os candidatos. "Peço desculpas se 'der um branco' aqui, alguma falha, porque o cansaço está bem forte", afirmou.
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O deputado federal reeleito acompanhou Lula durante a agenda relacionada ao debate. Janones é o criador do canal "Exército do Lula", no WhatsApp, voltado à mobilização de apoiadores do presidente. A plataforma reúne 5,4 milhões de integrantes.