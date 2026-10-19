'Sua presença faz diferença', diz Ana Elisa em apoio a Janones

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) manifestou solidariedade ao deputado federal André Janones (Rede-MG), que segue hospitalizado após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (19/10), ela desejou a recuperação do parlamentar e destacou a importância de sua atuação política.

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"Janones, sua presença faz diferença na luta por um Brasil mais justo e livre. Enquanto você cuida da sua saúde, seguimos por aqui, firmes nas nossas trincheiras e na defesa das causas que nos unem. Você não está sozinho nessa caminhada", escreveu Ana Elisa.

A parlamentar eleita e Janones atuam na mobilização em apoio à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno das eleições contra Flávio Bolsonaro (PL).

Ana Elisa manifestou solidariedade ao deputado André Janones Redes Sociais/Reprodução

Arritmia cardíaca

Segundo informações do hospital, o estado de saúde de André Janones é estável. O quadro de arritmia cardíaca foi revertido e o deputado apresentou melhora, mas ainda não há previsão de alta hospitalar.

Janones chegou ao pronto-socorro às 2h desta segunda-feira (19/10), após sentir falta de ar. Horas antes, o parlamentar havia publicado um vídeo no Instagram em que comentava o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Na gravação, Janones chegou a mencionar o cansaço durante a análise do confronto entre os candidatos. "Peço desculpas se 'der um branco' aqui, alguma falha, porque o cansaço está bem forte", afirmou.

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O deputado federal reeleito acompanhou Lula durante a agenda relacionada ao debate. Janones é o criador do canal "Exército do Lula", no WhatsApp, voltado à mobilização de apoiadores do presidente. A plataforma reúne 5,4 milhões de integrantes.