TRE-MG esclarece mudanças em locais de votação para o 2º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) esclareceu que mudanças nos locais de votação entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo (25/10), ocorrem apenas em situações excepcionais, como danos provocados por chuvas e vendavais ou problemas de infraestrutura.

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A explicação ocorre após a circulação de vídeos nas redes sociais que apontam supostas alterações aleatórias nos endereços de votação. Em Minas Gerais, 514 seções eleitorais tiveram seus locais modificados para a segunda etapa do pleito.

O número coloca Minas como o segundo estado com mais seções transferidas no país, atrás apenas de São Paulo, que registrou 982 alterações. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com 431, e Bahia, com 312.

Em todo o Brasil, 4.352 seções eleitorais tiveram seus locais de votação modificados, o equivalente a 0,87% das 499.248 seções instaladas no território nacional. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última sexta-feira (16/10).

Segundo o TRE-MG, as alterações de endereço não são realizadas de forma aleatória. A transferência pode ocorrer quando os prédios utilizados pela Justiça Eleitoral apresentam danos causados por eventos climáticos ou problemas estruturais que não podem ser solucionados antes do segundo turno. O objetivo é garantir a segurança e o conforto dos eleitores.

A decisão sobre a necessidade de mudança cabe às zonas eleitorais responsáveis por cada município ou região. Essas unidades devem avaliar as condições dos imóveis, definir os novos endereços e comunicar as alterações ao tribunal e aos eleitores afetados.

Entre as situações que podem justificar as transferências estão reformas inacabadas, manutenções emergenciais e ausência de condições adequadas de acessibilidade ou fornecimento de energia elétrica. As mudanças são realizadas preventivamente, com a escolha de prédios próximos aos locais originais, para reduzir eventuais transtornos.

TRE-MG prepara lista de alterações

Em Minas Gerais, o TRE-MG informou que está finalizando uma conferência junto às zonas eleitorais para identificar eventuais mudanças nos locais de votação após o primeiro turno. A previsão é que a relação com os endereços alterados seja divulgada nos próximos dias.

A comunicação aos eleitores será feita por diferentes canais, incluindo faixas instaladas nos locais de votação, publicações no site e nas redes sociais da Justiça Eleitoral e, em alguns municípios, carros de som.

Assim como ocorreu no primeiro turno, os eleitores mineiros afetados por mudanças de endereço também deverão receber mensagens por WhatsApp informando o novo local de votação.

O tribunal ressalta que a transferência de endereço não implica redução no número de seções eleitorais. As mudanças têm como finalidade assegurar as condições necessárias para a realização da votação.

Mudança de local e de seção

O TRE-MG também esclarece que a alteração do local de votação é diferente da transferência de uma seção eleitoral dentro de um mesmo prédio.

A mudança de local ocorre quando o eleitor precisa comparecer a um endereço diferente daquele utilizado no primeiro turno. É o caso, por exemplo, de seções que funcionavam em determinada escola e passam a funcionar em outra unidade de ensino. Nessas situações, a Justiça Eleitoral procura escolher um prédio o mais próximo possível do endereço anterior.

Já a mudança de seção dentro do mesmo local não exige que o eleitor se desloque para outro endereço. Uma seção instalada no primeiro andar de uma escola, por exemplo, pode ser transferida para o térreo para facilitar o acesso dos votantes. Nesse caso, o local de votação permanece o mesmo.

Como consultar o local de votação

Diante das alterações, o TRE-MG recomenda que os eleitores consultem antecipadamente o endereço onde deverão votar no segundo turno, mesmo que não tenham enfrentado problemas para localizar a seção na primeira etapa da eleição.

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral da Justiça Eleitoral ou pelo WhatsApp da assistente virtual Bel, no número (31) 3307-1148.

Outra opção é o Disque-Eleitor, disponível pelos telefones 148 e (31) 2116-3600. Até domingo (25/10), o serviço funcionará das 7h às 19h.

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As informações também podem ser obtidas pelos canais oficiais do TRE-MG, incluindo o site, os perfis nas redes sociais e a Ouvidoria.