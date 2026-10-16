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Eleições 2026

TSE impõe registro de canais de WhatsApp ligados a campanhas eleitorais

Corte decidiu que canais que mantenham vínculo com equipes de campanha devem ser registrados na Corte e responsabiliza administradores por conteúdos irregulares

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
16/10/2026 17:07

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24/09/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politica. TSE decide, por 5 votos a 2, barrar candidatura de Arruda ao GDF. Tribunal julgou o recurso da defesa do candidato, após decisão do TRE de barrar o registro de candidatura.
24/09/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politica. TSE decide, por 5 votos a 2, barrar candidatura de Arruda ao GDF. Tribunal julgou o recurso da defesa do candidato, após decisão do TRE de barrar o registro de candidatura. crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta sexta-feira (16/10), estabelecer critérios de vinculação de canais do WhatsApp e de outras plataformas digitais às campanhas eleitorais. A proposta, apresentada pelo ministro André Mendonça, prevê que candidaturas comuniquem oficialmente à Justiça Eleitoral os canais que mantenham relação operacional ou financeira com suas equipes e adotem medidas para garantir que as publicações respeitem a legislação eleitoral.

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Cinco votaram favoravelmente à proposta de Mendonça: Dias Toffoli, Sebastião Reis Júnior, Estela Aranha e Kassio Nunes Marques. Ainda faltavam os votos de Floriano de Azevedo Marques e Ricardo Villas Bôas Cueva.

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Pelos critérios apresentados, um canal poderá ser considerado vinculado a uma campanha quando receber recursos financeiros, suporte técnico ou auxílio de integrantes da equipe eleitoral. A troca recorrente de materiais e o fornecimento de orientações sobre as publicações também poderão caracterizar essa relação.

Outro fator considerado será a divulgação do endereço do canal em perfis oficiais da candidatura com o objetivo de atrair novos participantes.

Uma vez caracterizado o vínculo, a campanha deverá informar a existência do canal à Justiça Eleitoral e compartilhar com seus administradores a responsabilidade pelo cumprimento das normas. A reincidência em irregularidades poderá resultar na retirada do espaço digital do ar.

A proposta, entretanto, diferencia a atuação organizada das campanhas do apoio espontâneo de eleitores. O simples compartilhamento de materiais públicos, uma menção isolada ao canal ou a participação ocasional de um candidato, sem remuneração ou contrapartida, não serão suficientes, por si só, para estabelecer a vinculação.

"Exército do Lula"

A discussão ocorre em meio à controvérsia envolvendo o canal “Exército do Lula”, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que se tornou alvo de decisões judiciais durante o segundo turno das eleições presidenciais.

No domingo (11), o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, determinou a suspensão do canal após solicitação da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL). Posteriormente, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, autorizou provisoriamente a retomada das atividades.

Na terça-feira (13), Nunes Marques voltou a suspender o funcionamento do canal, alegando que o endereço ainda não havia sido formalmente comunicado à Justiça Eleitoral. O ministro condicionou a retomada das publicações e a entrada de novos seguidores à regularização e estabeleceu um prazo de 48 horas.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou o registro exigido, mas contestou a manutenção do período de espera. Janones também solicitou a revisão da decisão.

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O canal acabou sendo reativado por determinação do presidente do TSE, em meio à discussão sobre os critérios que devem orientar a atuação da Justiça Eleitoral diante de canais digitais utilizados para mobilização política e divulgação de propaganda eleitoral.

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