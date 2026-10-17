TSE altera local de votação de mais de 4 mil seções para o 2º turno

A Justiça Eleitoral alterou o local de votação de 4.352 seções eleitorais para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para 25 de outubro. O quantitativo corresponde a 0,87% das 499.248 seções instaladas no país. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nessa sexta-feira (16/10).

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As transferências ocorreram de forma preventiva para prédios próximos considerados mais seguros. De acordo com o tribunal, a mudança de endereço não representa redução no total de seções nem causa prejuízo aos votantes. Os estados mais afetados concentram grandes colégios eleitorais:

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São Paulo: 982 seções

Minas Gerais: 514 seções

Rio de Janeiro: 431 seções

Bahia: 312 seções

Motivos das alterações

Eventos climáticos comprometeram imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral. Em Confresa, no interior de Mato Grosso, fortes chuvas e ventanias registradas nos dias 9 e 10 de outubro danificaram a cobertura de uma escola municipal, provocando infiltrações e danos nos forros.

Um laudo de engenharia emitido no último domingo (11/10) recomendou a interdição preventiva imediata do colégio em Confresa, exigindo a transferência das urnas para outro endereço vizinho. O TSE também citou manutenções de última hora, reformas inacabadas em escolas e falta de condições mínimas de acessibilidade ou energia elétrica como razões para as trocas.

A definição das mudanças não parte diretamente do TSE. Cada zona eleitoral avalia as condições dos prédios e a infraestrutura municipal antes de decidir. Em resposta à "TV Globo", o órgão esclareceu que temporais e alagamentos justificam essas adequações entre os turnos. Demandas específicas devem ser consultadas junto aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Consulta e monitoramento

Eleitores podem verificar o endereço de votação por meio do aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. Informações lançadas pelos cartórios entram imediatamente nas plataformas digitais da corte.

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O pleito de 25 de outubro decidirá a presidência e o governo de seis estados e do Distrito Federal. Com menos cargos em disputa, o TSE prevê votação mais rápida, filas menores e maior agilidade no atendimento aos cidadãos.